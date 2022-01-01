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7/24 Dinle Sinan Zorbey

Sinan Zorbey

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01

Senin Olmaya Geldim

Sinan Zorbey 04:17
02

Yaşatırmıyım

Sinan Zorbey 04:48
03

Ölüyorum Kederimden

Sinan Zorbey 04:12
04

Dayanamam

Sinan Zorbey 05:30
05

Elinden Geleni Ardına Koyma

Sinan Zorbey 05:28
... KAPAT
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Albümler

Yanmış bir yürek Sinan Zorbey

Şimdi Sinan Zorbey

Zoruma Gider Sinan Zorbey

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