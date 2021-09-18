×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Şırnak Türküleri

Şırnak Türküleri

Yöresel Türküler

Takip Et Şarkı Sözleri

Şırnak türkü ve ezgiler bakımından zengindir. Bu türkü ve ezgiler yeri geldiğinde dokunaklı ve hoş namelerle söylenirken bazen de hareketli, neşeli özelliklere sahip zengin motifler şekilde okunabilmektedir. Yörede söylenen şarkı ve türküleri ikiye ayırabiliriz. Bunlar oturma şarkıları ve oyun havaları şeklinde canlı türkülerdir. Oturma türkülerinin yöredeki adı Şeşbendi'dir. Şeşbendi, altı beyitlik şarkı anlamına gelir. Bu şarkılar ahenkli bir sesle söylenen ve duyguları kamçılayan uyumlu sözler ve namelerden oluşur. Her şeşbendinin ayrı bir makamı ve vurgusu vardır. Genellikle kalın ve tiz sesler kullanılır. Her türkü veya şeşbendi iki kişi tarafından söylenir ve karşıda bulunan diğer iki kişi tarafından tekrarlanır. Bütün şeşbendilerin ortak yanı uzun soluklu şarkılar oluşudur. Bu şarkıları okumak için çok iyi bir nefes gücüne sahip olmak gerekmektedir. Şeşbendilerde işlenen konular aşk ve kahramanlıklardır. Şeşbendi enstrümanlar eşliğinde söylenmez, Yöredeki birçok şarkı, nöbetleşe, koro halinde söylenir. Şırnaklı halk ozanlarının başında Muhammet Arif, Hasan Cızravi ve Salih Erener gelmektedir.

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Halay

Şırnak Türküleri 04:29
02

Eşimden Ayrıldım Göz Yaşım Durmaz

Şırnak Türküleri 04:49
03

Evimizde Duman Tüter

Şırnak Türküleri 04:24
04

Dereye İndim Dere Derindir

Şırnak Türküleri 03:45
05

Dereler Buz Bağladı

Şırnak Türküleri 03:06
... KAPAT
**
Daha Fazla

Çalma Listeleri

Şırnak Türküleri

Şırnak Türküleri

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı