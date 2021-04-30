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Siyamsuri Firdevs
Siyamsuri Firdevs
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Siyamsuri Firdevs Şarkıları
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01
Ra'd 6-13
(6. ila 13. ayetler)
Siyamsuri Firdevs
11:02
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02
Âl-i İmrân 104-105
(104. ila 105. ayetler)
Siyamsuri Firdevs
04:14
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03
Âl-i İmrân 133-134
(133 ila 134. ayetler)
Siyamsuri Firdevs
03:44
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04
Kadir suresi
Kadir suresi
Siyamsuri Firdevs
04:52
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