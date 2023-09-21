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Slash

Heavy Metal

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01

Anastasia

Slash 06:06
02

World on Fire

Slash 04:31
03

Gotten

Slash 05:02
04

30 Years to Life

Slash 05:08
05

Halo

Slash 03:21
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Slash

Slash

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