Son Feci Bisiklet

Senden uzakta kafam hep karışık yavrum Belli ki herkesten farklı bir lisanı konuşuyorum *** İçmeden bana bir geldiler Gaipten düşünceler Yok artık, çüş, daha neler Neler, neler, neler, neler İlacım sende, bilirsin Sen de olsan delirirsin Yokluğun sol yanımı deler Deler, deler, deler, deler, deler, deler ya *** Senden uzakta kafam hep karışık yavrum Aynadaki elemanı artık hiç tanımıyorum *** Sorma bana Nereye gider, nerede biter Sorma bana Hiç cevabım yok Cevabım yok *** İçmeden bana bir geldiler Gaipten düşünceler Yok artık, çüş, daha neler Neler, neler, neler, neler İlacım sende bilirsin Sen de olsan delirirsin Yokluğun sol yanımı deler Geçmiyor geceler Geçmiyor geceler ya