Son Feci Bisiklet

80 Şarkı Sözleri
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Senden uzakta kafam hep karışık yavrum
Belli ki herkesten farklı bir lisanı konuşuyorum
***
İçmeden bana bir geldiler
Gaipten düşünceler
Yok artık, çüş, daha neler
Neler, neler, neler, neler
İlacım sende, bilirsin
Sen de olsan delirirsin
Yokluğun sol yanımı deler
Deler, deler, deler, deler, deler, deler ya
***
Senden uzakta kafam hep karışık yavrum
Aynadaki elemanı artık hiç tanımıyorum
***
Sorma bana
Nereye gider, nerede biter
Sorma bana
Hiç cevabım yok
Cevabım yok
***
İçmeden bana bir geldiler
Gaipten düşünceler
Yok artık, çüş, daha neler
Neler, neler, neler, neler
İlacım sende bilirsin
Sen de olsan delirirsin
Yokluğun sol yanımı deler
Geçmiyor geceler
Geçmiyor geceler ya