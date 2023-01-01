Son Feci Bisiklet

Onu bir görseniz sanırsınız O bir deniz, yanılırsınız O benim güneş sistemim Alacalı bikinisinde saklı Deniz yıldızları, uzay taşları, arkadaşları *** Ölü denizciler Kayıp galaksiler Buldum, gözlerindeler Senden tek istediğim Geçmişin, geleceğin Benim olsun *** Yaz gelirken karışır böyle şeyler Neşeyle endişeler Ayak bastığı Her yerdeler Üzerimden gemiler geçer Kaldırma kuvvetimdekiler Burası benim krallığım *** Sıkılırsan güneşten Gece oluruz erkenden Sen istersen Karşılığında istediğim Geçmişin, geleceğin Benim olsun *** Denizler cinayet işlemezler Aslında kimseyi istemezler Değiştirdi beni Bu garip astronomi *** Suçluyum belki ben Sen sularımda ölürken Güldüm keyfimden Her zaman istediğimle Geçmişin, geleceğinle Benimsin artık Derinlerde, derinlerde