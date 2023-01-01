Bikinisinde Astronomi Şarkı Sözleri
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Son Feci Bisiklet
Bikinisinde Astronomi
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Onu bir görseniz sanırsınız
O bir deniz, yanılırsınız
O benim güneş sistemim
Alacalı bikinisinde saklı
Deniz yıldızları, uzay taşları, arkadaşları
***
Ölü denizciler
Kayıp galaksiler
Buldum, gözlerindeler
Senden tek istediğim
Geçmişin, geleceğin
Benim olsun
***
Yaz gelirken karışır böyle şeyler
Neşeyle endişeler
Ayak bastığı
Her yerdeler
Üzerimden gemiler geçer
Kaldırma kuvvetimdekiler
Burası benim krallığım
***
Sıkılırsan güneşten
Gece oluruz erkenden
Sen istersen
Karşılığında istediğim
Geçmişin, geleceğin
Benim olsun
***
Denizler cinayet işlemezler
Aslında kimseyi istemezler
Değiştirdi beni
Bu garip astronomi
***
Suçluyum belki ben
Sen sularımda ölürken
Güldüm keyfimden
Her zaman istediğimle
Geçmişin, geleceğinle
Benimsin artık
Derinlerde, derinlerde