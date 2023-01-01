Son Feci Bisiklet

Bu Kız Şarkı Sözleri
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Bu kız beni sever
Bu kız beni öldürür
Bu kız bana güzel hayaller gördürür
***
Bu kız beni tutar
Ve kendine çeker
Bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter
***
Belli ki bir sır vardı onun sesinde
Her düşündüğümde onu beyaz elbisesinde
Bela bulur beni
Ve uyku kaybolur gibi
Bu kız beni görünce gülümser
***
Bu kız beni sever
Bu kız beni öldürür
Bu kız bana güzel hayaller gördürür
***
Bu kız bana güzel
Yalanlar söyletir
Bu kız bana yeni bir takım şeyler öğretir
Her gece
***
Yalpalayaraktan giderim kapısına
Biliyorum saat çok geç ama
Yine de beni suçlama bebek
Sevişmek ne demek
Çizgi filmler mi izlesek
Hiçbir yere de gitmesek
Hiç kimseleri görmesek
Ama açlıktan da ölmesek iyi
***
Belli ki bir sır vardı onun sesinde
Her düşündüğümde onu beyaz elbisesinde
Bela bulur beni
Ve uyku kaybolur gibi
Bu kız
Bu kız
Bu kız