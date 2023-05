Son Feci Bisiklet

Bu kız beni sever Bu kız beni öldürür Bu kız bana güzel hayaller gördürür *** Bu kız beni tutar Ve kendine çeker Bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter *** Belli ki bir sır vardı onun sesinde Her düşündüğümde onu beyaz elbisesinde Bela bulur beni Ve uyku kaybolur gibi Bu kız beni görünce gülümser *** Bu kız beni sever Bu kız beni öldürür Bu kız bana güzel hayaller gördürür *** Bu kız bana güzel Yalanlar söyletir Bu kız bana yeni bir takım şeyler öğretir Her gece *** Yalpalayaraktan giderim kapısına Biliyorum saat çok geç ama Yine de beni suçlama bebek Sevişmek ne demek Çizgi filmler mi izlesek Hiçbir yere de gitmesek Hiç kimseleri görmesek Ama açlıktan da ölmesek iyi *** Belli ki bir sır vardı onun sesinde Her düşündüğümde onu beyaz elbisesinde Bela bulur beni Ve uyku kaybolur gibi Bu kız Bu kız Bu kız