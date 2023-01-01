Son Feci Bisiklet

O gece gördüm onu üç adım uzaktan Üstünü çıkardı, yakındı sıcaktan Şikayet etmedim, gözlerini bekledim Beni delip geçsin *** Vazgeçebilirdim buraya bakmasa Bana doğru birkaç adım atmasa Evet, gece uzun ama hayat kısa Bunun farkında *** Ve o, benimle gel, dedi Ve beni dinledi Yalandan muaf birkaç bi' şey de söyledi *** Bi' arkadaşın evinde Gecenin köründe Yanıma yanaştı ve zulasını benle paylaştı *** Rüyamda beni buldu o gece Ve renkler kayboldu o gidince Sanmazdım hiç, benim gibi bi' piçle işin olsun *** Ama, benimle gel, dedi Ve beni dinledi Yalandan muaf birkaç bi' şey de söyledi *** Bi' arkadaşın evinde Gecenin köründe Yanıma yanaştı ve zulasını benle paylaştı *** Günler sonra Onu bir yerde bulduğumda Dönmezse Ya beni görmezse *** En güneşli günler bile hep üzgünler Hadi gel, benim ol Benim ol, hadi benim ol Hadi benim ol *** Rüyamda beni bul hep ve her gece Kabuslar kaybolur sen gelince Sanmazdım hiç benim gibi bi' piçle işin olsun