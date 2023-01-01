Son Feci Bisiklet

Gece Şarkı Sözleri
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O gece gördüm onu üç adım uzaktan
Üstünü çıkardı, yakındı sıcaktan
Şikayet etmedim, gözlerini bekledim
Beni delip geçsin
***
Vazgeçebilirdim buraya bakmasa
Bana doğru birkaç adım atmasa
Evet, gece uzun ama hayat kısa
Bunun farkında
***
Ve o, benimle gel, dedi
Ve beni dinledi
Yalandan muaf birkaç bi' şey de söyledi
***
Bi' arkadaşın evinde
Gecenin köründe
Yanıma yanaştı ve zulasını benle paylaştı
***
Rüyamda beni buldu o gece
Ve renkler kayboldu o gidince
Sanmazdım hiç, benim gibi bi' piçle işin olsun
***
Ama, benimle gel, dedi
Ve beni dinledi
Yalandan muaf birkaç bi' şey de söyledi
***
Bi' arkadaşın evinde
Gecenin köründe
Yanıma yanaştı ve zulasını benle paylaştı
***
Günler sonra
Onu bir yerde bulduğumda
Dönmezse
Ya beni görmezse
***
En güneşli günler bile hep üzgünler
Hadi gel, benim ol
Benim ol, hadi benim ol
Hadi benim ol
***
Rüyamda beni bul hep ve her gece
Kabuslar kaybolur sen gelince
Sanmazdım hiç benim gibi bi' piçle işin olsun