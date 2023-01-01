Pazar ve Ertesi Şarkı Sözleri
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Son Feci Bisiklet
Pazar ve Ertesi
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Günler geçti ve sessizleşti
Bu ev yanıyor
Kanser rengi duvarlar ve hayaletler var
***
Bi de pazar ve ertesi olunca
Ben zorlanırım, gülümsemem
Yine de sen olunca ben
Huzur bulur, kötü düşünemem
***
Yoldan çıkmak için tam zamanı
Ve tam yeri
Gel öldür beni ya da fesat düşüncelerimi
Sensizlikten gayrı bi derdim yok
***
Günler geçti sevimsizleşti bu ev gözümde
Sonsuzluk derdi baki ve yaşamak zoraki işin özünde
***
Bi de pazar ve ertesi olunca ben
Zorlanırım gülümsemem
Yine de sen olunca ben
Huzur bulur, kötü düşünemem
***
Yoldan çıkmak için tam zamanı ve tam yeri (tam yeri)
Gel öldür beni ya da fesat düşüncelerimi
Sensizlikten gayrı bi derdim yok
Yok, yok, yok, yok
Yok, yok, yok, yok