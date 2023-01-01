Son Feci Bisiklet

Günler geçti ve sessizleşti Bu ev yanıyor Kanser rengi duvarlar ve hayaletler var *** Bi de pazar ve ertesi olunca Ben zorlanırım, gülümsemem Yine de sen olunca ben Huzur bulur, kötü düşünemem *** Yoldan çıkmak için tam zamanı Ve tam yeri Gel öldür beni ya da fesat düşüncelerimi Sensizlikten gayrı bi derdim yok *** Günler geçti sevimsizleşti bu ev gözümde Sonsuzluk derdi baki ve yaşamak zoraki işin özünde *** Bi de pazar ve ertesi olunca ben Zorlanırım gülümsemem Yine de sen olunca ben Huzur bulur, kötü düşünemem *** Yoldan çıkmak için tam zamanı ve tam yeri (tam yeri) Gel öldür beni ya da fesat düşüncelerimi Sensizlikten gayrı bi derdim yok Yok, yok, yok, yok Yok, yok, yok, yok