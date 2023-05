O bu yolda hep yürür Bazen tanıdıklarını görür Her gün her şeyin aynı olduğu bu yerde Bir tekinsizlik var ilerde *** Bugün İçinde kötü bir his mi var diye sorsam söylemez ama Benim hayali olmadığımın farkında değil galiba Çok sevimlisin ve son derece deli gibisin *** Farkında değil misin? *** Pek kimse onu anlamaz O görmez yada umursamaz Sonra ben geldim dedim adım Kemirgen O hayatını gözden geçirirken *** Bi' sakin ol Dünya savaşında sandığın kadar yalnız değilsin Yara bandı sevdiğin için kendini kesmemelisin Çünkü çok sevimlisin ama son derece deli gibisin *** Sanırım farkında değilsin *** Yeterince beklerse biri kapısını çalar İyi günlerinde saçlarını fırçalar Yalnız kalsa bi' saniye rahatsız düşüncelerinde Gözden kaybolur Kim bilir belki de mutludur Bu o kadar da zor mudur?