Son Feci Bisiklet

Torna Şarkı Sözleri
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Yoktu kimselerde bir cevap, hepsi bende
Yorgun savaşçı, uzan çimlere
***
Saklı gölgelerde kendine müslüman
Bana bozuk sütliman
Düşünmem artık
Yorulmam
***
Kalbini bana ver, şüphelerine değer
Herkese bileniyorum
Hepsine bi' yetersin, kalanına da
Sen ne kadar özelsin, ne fena
Bilmediğimi sanma, kimselere inanma
Bileniyorum
***
Hepsine bi' yetersin kalanına da
Sen ne kadar özelsin, ne fena, ne fena
***
Yoktu kimse yanımda, zor ama tam zamanında
Olanlar oldu, böyle bir yoldu, düşünme
***
Kalbini bana ver, şüphelerine değer
Herkese bileniyorum
Hepsine bi' yetersin kalanına da
Sen ne kadar özelsin, ne fena
Bilmediğimi sanma, kimselere inanma
Bileniyorum
***
Hepsine bi' yetersin kalanına da
Sen ne kadar özelsin, ne fena, ne fena, ne fena
***
İstediğin olur ama istediğin gibi olmaz
Gibi olmaz
***
Zorla küskün bir kahkaha
Belki bir gün, belki bir gün daha