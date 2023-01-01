Son Feci Bisiklet

Yoktu kimselerde bir cevap, hepsi bende Yorgun savaşçı, uzan çimlere *** Saklı gölgelerde kendine müslüman Bana bozuk sütliman Düşünmem artık Yorulmam *** Kalbini bana ver, şüphelerine değer Herkese bileniyorum Hepsine bi' yetersin, kalanına da Sen ne kadar özelsin, ne fena Bilmediğimi sanma, kimselere inanma Bileniyorum *** Hepsine bi' yetersin kalanına da Sen ne kadar özelsin, ne fena, ne fena *** Yoktu kimse yanımda, zor ama tam zamanında Olanlar oldu, böyle bir yoldu, düşünme *** Kalbini bana ver, şüphelerine değer Herkese bileniyorum Hepsine bi' yetersin kalanına da Sen ne kadar özelsin, ne fena Bilmediğimi sanma, kimselere inanma Bileniyorum *** Hepsine bi' yetersin kalanına da Sen ne kadar özelsin, ne fena, ne fena, ne fena *** İstediğin olur ama istediğin gibi olmaz Gibi olmaz *** Zorla küskün bir kahkaha Belki bir gün, belki bir gün daha