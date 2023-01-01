Son Feci Bisiklet

Uyku Şarkı Sözleri
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Bi' foto at, yaramaz
Yalnızlığımı alamaz
Kimine göre eğlence
Kimine külfet
Yeni nesil, o da nesi
Bi' dost, bi' çocuk annesi
Pazar günü gelicem söz
Pazartesi elbet
Elbet
***
İstediğimi ver
İstediğimi bana yolla
İstediğimde benim ol
İstemediğimi anla
Gider aklım ara ara
Uzak diyarlara
***
Yüzüme bak
Bi' sigara yak
Dolana dolana dumanı
Güneşe tap
Aya kapak
Dolana dolana dumanı
***
Uzun zamandır uykudaydım
Arka koltukta, yıldız yok boşlukta
Uzun zamandır sorgudaydım
Hırsızlıktan, polislikten
Sıkılmadın gitti bu pislikten
Bu pislikten
***
İstediğimi ver
İstediğimi bana yolla
İstediğimde benim ol
İstemediğimi anla
Gider aklım ara ara
Kötü adamlara
***
Yüzüme bak
Bi' sigara yak
Dolana dolana dumanı
Güneşe tap
Aya kapak
Dolana dolana dumanı