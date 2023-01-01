Son Feci Bisiklet

-
Yalnız gezer oldun
Söyle bi' ne buldun?
Bi' söyle
Yalanı seven yok
Ama yaşayan çok
Bu böyle
***
Zaman yok
Geçerken bana bi' uğrasan
Ama soru sormasan
Yalan yok
Ama itiraf etmek çok zor kendimi
Hiç bilmediğimi
***
İnsan
Alışıyor, alışıyor, alışıyor
Bugünlere bile
Bugünlere bile
Unutursam
Bana hatırlat, bana hatırlat
Bu pisliğin içinde bir
Adam var
***
Ben suya inandım
İnandıkça yandım
Yandım
Ben herkesi kendim
Gibi kötü sandım
Henüz yanılmadım
***
Zaman yok
Geçerken bana bi' uğrasan
Ama soru sormasan
Yalan yok
Ama itiraf etmek çok zor kendimi
Hiç bilmediğimi
***
İnsan
Alışıyor, alışıyor, alışıyor
Bugünlere bile
Bugünlere bile
Unutursam
Bana hatırlat, bana hatırlat
Bu pisliğin içinde bir
Adam var
***
Zaman yok
Yok, yok
Yok
Zaman yok
Yok, yok, yok
Zaman yok
-
Yüreğim sokaklarda eskiyen taşlar gibi
Duruyorum, duruyorum
İniyor perde perde gecenin koyu rengi
Korkuyorum, korkuyorum
***
Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı
Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum
Eksildi ömrümüzden kim bilir kaçıncı gün
Oysa ben seni, seni, seni, seni hala seviyorum, seviyorum
***
Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde
Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde
Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde
Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde
***
Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı
Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum
Eksildi ömrümüzden kim bilir kaçıncı gün
Oysa ben seni, seni, seni, seni hala seviyorum, seviyorum
***
Yüreğim sokaklarda eskiyen taşlar gibi
Duruyorum, duruyorum
İniyor perde perde gecenin koyu rengi
Korkuyorum, korkuyorum
***
Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı
Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum
Eksildi ömrümüzden kim bilir kaçıncı gün
Oysa ben seni, seni, seni, seni hala seviyorum, seviyorum
***
Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde
Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde
Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde
Beni bırakın, beni bırakın, yıkılan eski meyhanelerde
***
Sustu haykıran şehir, son kuşlar havalandı
Oysa ben seni, seni, seni bekliyorum
Eksildi ömrümüzden kim bilir kaçıncı gün
Oysa ben seni, seni, seni, seni hala seviyorum, seviyorum, seviyorum
-
Kim söylemiş beni?
Süheyla'ya vurulmuşum diye
Kim görmüş ama kim?
Elene'yi öptüğümü
***
Yüksek kaldırımda güpegündüz
Melahat'i almışım da sonra
Alemdar'a gitmişim öyle mi?
Onu sonra anlatırım fakat
***
Kimin bacağını sıkmışım tramvayda?
Güya Galata'ya dadanmışız
Kafaları çekip çekip
Orada alıyormuşuz soluğu
Onu da sonra anlatırım
***
Ya o Mualla'yı sandala atıp
Ruhumda Hicranın'ı
Söyletme hikâyesi
***
Geç bunları
Anam babam geç bunları
Bir kalemde
Bilirim ben yaptığımı
***
Geç bunları
Anam babam geç bunları
Bir kalemde
Bilirim ben yaptığımı
***
Kim söylemiş beni?
Süheyla'ya vurulmuşum diye
Kim görmüş ama kim?
Elene'yi öptüğümü
***
Yüksek kaldırımda güpegündüz
Melahat'i almışım da sonra
Alemdar'a gitmişim öyle mi?
Onu sonra anlatırım fakat
***
Kimin bacağını sıkmışım tramvayda?
Güya Galata'ya dadanmışız
Kafaları çekip çekip
Orada alıyormuşuz soluğu
Onu da sonra anlatırım
***
Ya o Mualla'yı sandala atıp
Ruhumda Hicranın'ı
Söyletme hikâyesi
***
Geç bunları
Anam babam geç bunları
Bir kalemde
Bilirim ben yaptığımı
***
Geç bunları
Anam babam geç bunları
Bir kalemde
Bilirim ben yaptığımı
***
Geç bunları
Anam babam geç bunları
Bir kalemde
Bilirim...
-
Saçlarını dağıtır rüzgar
Yeditepe üzerinden
Hatıralar tarihin küllerini savurur
***
Kadın gibi kısrak gibi sarılayım
Gel ince beline
Yarim İstanbul gel öpeyim gerdanından
***
Tüketilmiş yaşanmamış
Hediyelik hayatlar ah bu evler
Pencereler bu kapılar sokaklar
***
Hüzün gibi sevinç gibi
Eskitilmiş zamanlar
Yarim İstanbul gel öpeyim gerdanından
***
Minareler uzanmış gökyüzüne bağırır
Kara sevdan nerelerde
Yüreğimi çağırır
Dua gibi büyü gibi ezberledim hasretini
Yarim İstanbul gel öpeyim gerdanından
-
Sana dargınım
Kırgınım sana kızgınım
Haksızlık, vefasızlık bu
Bu her şeyi inkar eden duygu
***
Ne acı, yazık
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Hiç üzülmedin mi?
Düşünmedin mi hâlimi?
Hiç mi sızlamadı için?
Bir tek iz bile yok mu benden
***
Ne acı, yazık
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da öptün mü?
***
Kadınım söyle sen mutlu oldun mu?
Bu deli adamı unuttun mu?
Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi?
Söyle onları da...
-
Dökülür yediverenler, teninden rengarenk
Açarsın mevsimli, mevsimsiz bir tanem
Değişir kokun, ısınır kanın beni yakarsın
Vazgeçilir gibi değil, bu med cezirler
***
Fırtınam, felaketim hasretim
Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor
Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin
Sevdikçe, sevesim geliyor
Ölene kadar peşindeyim bırakmam
***
Tutuşur, geceler yanar, geceler söner
Bedenim altüst, sarhoş başım döner
Karışır tenime karışır teninin tuzu bir tanem
Vazgeçilir gibi değil, bu med cezirler
***
Fırtınam, felaketim hasretim
Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor
Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin
Sevdikçe, sevesim geliyor
***
Fırtınam, felaketim hasretim
Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor
Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin
Sevdikçe, sevesim geliyor
***
Ölene kadar peşindeyim bırakmam
-
Tuana, dallarına karlar yağıyor Tuana
Ay, yüreğine ayaz vurur da
Sen üşürsün oralarda
Uyan artık uyan
Kara gülüm zaman yok
Kara gülüm mekân yok
***
Tut, asırlık umutlarla acılarla
Tut, bırakma peşini hayatın ateşini gel
Ah, akıp gider oyun akıp gider
Devam eder hayat
Ah, uyan da gel Tuana
Yüreğim kan ağlıyor
**
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ışık sönmeyecek
Ölüm yok ki Tuana uyan
Şimdi yaşanacak
***
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ışık sönmeyecek
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz
***
Tut, asırlık umutlarla acılarla
Tut, bırakma peşini hayatın ateşini gel
Ah, akıp gider oyun akıp gider
Devam eder hayat
Ah, uyan da gel Tuana
Yüreğim kan ağlıyor
***
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ışık sönmeyecek
Ölüm yok ki Tuana uyan
Şimdi yaşanacak
***
Sana söz yine baharlar gelecek
Sana söz ışık sönmeyecek
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz, söz
Söz, söz, söz, söz
-
Bir rüya, bir ümide yaslanıp yaralandık
Tutunduk sevgilere
Düşe kalk hep yol aldık
Yenilme, gel yenilme
***
Gel, uçurtma bayramları var
Haydi sevin de gel
Ölümsüz özgür çocukluğuna
Yeniden yol ver
***
Haydi koş, haydi gel
Bir avuç sevinç al annenden
Bana da biraz ver
Öylesine, öylesine yalnızız ki
Şu koskocaman şehir ve biz bak ne olur
Bari sen gel
***
Belki de aldatıldık
Belki dünya hiç dönmüyor
İmkansız, yanıldılar
Ölüm yok, ölünmüyor
İmkansız, ah imkansız
***
Gel, uçurtma bayramları var
Haydi sevin de gel
Ölümsüz özgür çocukluğuna
Yeniden yol ver
***
Haydi koş, haydi gel
Bir avuç sevinç al annenden
Bana da biraz ver
Öylesine, öylesine yalnızız ki
Şu koskocaman şehir ve biz bak ne olur
Bari sen gel
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