Soner Arıca

Kente yalnızlık gelirdi sen uyuyunca Yüzümde mevsim değişirdi uyandığında Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi Aşkın içimde solardı adın bahardı Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi Aşkın içimde solardı adın bahardı *** Eteğini koştururdun sokağımızda Sokak sus pus olur sana bakardı Bilmezdin gizliden izlediğimi Gözlerim gözlerinden korkardı Hatırlıyorum adın Bahar'dı *** Eteğini koştururdun sokağımızda Sokak sus pus olur sana bakardı Bilmezdin gizliden izlediğimi Gözlerim gözlerinden korkardı Hatırlıyorum adın Bahar'dı *** Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin Sanki sonsuz bir ayrılıktı okula gidişin Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi Yüreğim yol boyu ardından ağlardı Hatırlıyorum adın Bahar'dı *** Kente yalnızlık gelirdi sen uyuyunca Yüzümde mevsim değişirdi uyandığında Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi Aşkın içimde solardı adın bahardı *** Eteğini koştururdun sokağımızda Sokak sus pus olur sana bakardı Bilmezdin gizliden izlediğimi Gözlerim gözlerinden korkardı Hatırlıyorum adın Bahar'dı *** Bilmezdin gizliden izlediğimi Gözlerim gözlerinden korkardı Hatırlıyorum adın Bahar'dı

Olmadığın her yer gurbet Gelmediğin evim zindan Yatağım taştan soğuk Dayanamaz buna insan Tükenecek neyim kaldı *** Uykularım çoktan bitti Yetmiyor aklım çözmeye Bu mu sevda dedikleri *** Bu mu sevda? bu nasıl aşk? Bu hasret bana belki de tuzak Ölümü bile göze aldım Geliyorum sana çırıl çıplak *** Beni de al sen neredeysen Nefes almak bana sensiz yasak Ölümü bile göze aldım Geliyorum sana çırıl çıplak *** Utanırım söyleyemem Yaşadığım yalnızlığı Kelimeler yetmiyor ki Bu mu sevda dedikleri *** Paylaşırım yokluğunu Gecenin sessizliğiyle Yetmiyor yalnız hayaller Bu mu sevda dedikleri *** Bu mu sevda? bu nasıl aşk? Bu hasret bana belki de tuzak Ölümü bile göze aldım Geliyorum sana çırıl çıplak *** Beni de al sen neredeysen Nefes almak bana sensiz yasak Ölümü bile göze aldım Geliyorum sana çırıl çıplak

Yenildim vazgeçtim beni sevmenden Kalp kırık yoruldum gitmelerinden Sevmedin belki beni çok yürekten Bil yeter ben üzüldüm sen giderken *** Ah ölür müydün beni biraz daha sevsen Mevsimsiz solmadım mı sararmadım mı ben Tutmadın ellerimden ben düşerken Kaçmadın mı, gitmedin mi sen *** Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken Sarmadım mı seni kimseler sarmazken İstedin vermedim mi her şeyimi En derinden sevmedim mi ben *** Gitsen de silsen de beni kalbinden Yer etsen kendine yeni aşklardan Tek gerçek dönmem ki verdiğim sözden Tek aşksın hep duracak baş ucumda *** Ah ölür müydün beni biraz daha sevsen Mevsimsiz solmadım mı sararmadım mı ben Tutmadın ellerimden ben düşerken Kaçmadın mı, gitmedin mi sen *** Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken Sarmadım mı seni kimseler sarmazken İstedin vermedim mi her şeyimi En derinden sevmedim mi ben *** Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken Sarmadım mı seni kimseler sarmazken İstedin vermedim mi her şeyimi En derinden sevmedim mi ben