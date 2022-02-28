Soner Arıca

Aşka Cezalı Şarkı Sözleri
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Kırgın mısın, üşüyor musun
Unuttun mu, düşlüyor musun
Aklım sende, ne hallerdesin
Bir kuş uçunca gülüyor musun
***
Seni bir an bir saat bile
Düşünmeden geçmiyor zaman
Doğmadım sonunda inan güne
Hiçbir gece
***
Vazgeçmedi, vazgeçmiyor
Ne yaparsan yap değişmiyor
Baştan aşka cezalı gibi
Müebbet almış gönül kurtulmuyor
***
Yorgun musun, durgun musun
Yalnız değilsin biliyor musun
Denize bakıp her yakamozda
Çalan şarkıyı duyuyor musun