Aşkın Saniyesi Şarkı Sözleri
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Soner Arıca
Aşkın Saniyesi
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Kimi sarar ki beni sarsın?
Belli belirsiz hikâyeler
Kime yarar ki bize yarasın?
Yerli yersiz ara vermeler
***
Oldu bittiye gelmesin diye
Aramızdaki sihir
Senle benden çıkan ateşten
Yansın koca şehir
***
Geç olmadan gel, bir el de sen ver
Yerinde yansın aşk ateşi
Uzun da kalma doğrusu buysa
Bize yeter aşkın saniyesi
***
Geç olmadan gel, bir el de sen ver
Yerinde yansın aşk ateşi
Uzun da kalma doğrusu buysa
Bize yeter aşkın saniyesi
***
Kimi sarar ki beni sarsın?
Belli belirsiz hikâyeler
Kime yarar ki bize yarasın?
Yerli yersiz ara vermeler
***
Oldu bittiye gelmesin diye
Aramızdaki sihir
Senle benden çıkan ateşten
Yansın koca şehir
***
Geç olmadan gel, bir el de sen ver
Yerinde yansın aşk ateşi
Uzun da kalma doğrusu buysa
Bize yeter aşkın saniyesi
***
Geç olmadan gel, bir el de sen ver
Yerinde yansın aşk ateşi
Uzun da kalma doğrusu buysa
Bize yeter aşkın saniyesi
***
Geç olmadan gel, bir el de sen ver
Yerinde yansın aşk ateşi
Uzun da kalma doğrusu buysa
Bize yeter aşkın saniyesi
***
Geç olmadan gel
Yerinde yansın...
Uzun da kalma...
Bize yeter aşkın saniyesi
***
Geç olmadan gel, bir el de sen ver
Yerinde yansın aşk ateşi
Uzun da kalma doğrusu buysa
Bize yeter aşkın saniyesi