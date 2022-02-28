Soner Arıca

Kimi sarar ki beni sarsın? Belli belirsiz hikâyeler Kime yarar ki bize yarasın? Yerli yersiz ara vermeler *** Oldu bittiye gelmesin diye Aramızdaki sihir Senle benden çıkan ateşten Yansın koca şehir *** Geç olmadan gel, bir el de sen ver Yerinde yansın aşk ateşi Uzun da kalma doğrusu buysa Bize yeter aşkın saniyesi *** Geç olmadan gel, bir el de sen ver Yerinde yansın aşk ateşi Uzun da kalma doğrusu buysa Bize yeter aşkın saniyesi *** Kimi sarar ki beni sarsın? Belli belirsiz hikâyeler Kime yarar ki bize yarasın? Yerli yersiz ara vermeler *** Oldu bittiye gelmesin diye Aramızdaki sihir Senle benden çıkan ateşten Yansın koca şehir *** Geç olmadan gel, bir el de sen ver Yerinde yansın aşk ateşi Uzun da kalma doğrusu buysa Bize yeter aşkın saniyesi *** Geç olmadan gel, bir el de sen ver Yerinde yansın aşk ateşi Uzun da kalma doğrusu buysa Bize yeter aşkın saniyesi *** Geç olmadan gel, bir el de sen ver Yerinde yansın aşk ateşi Uzun da kalma doğrusu buysa Bize yeter aşkın saniyesi *** Geç olmadan gel Yerinde yansın... Uzun da kalma... Bize yeter aşkın saniyesi *** Geç olmadan gel, bir el de sen ver Yerinde yansın aşk ateşi Uzun da kalma doğrusu buysa Bize yeter aşkın saniyesi