Soner Arıca

Ayrılık Şarkı Sözleri
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Duracağım burada
Gidişini seyredeceğim
Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim
Kavgasız olacak, fırtınasız olacak
Saçma sapan olacak
Organlarım birbirine vuracak
Arkandan sessiz bakacağım
Ben yine salağı oynayacağım
***
Gönlüme bir kor düşer
Gitme öyle zamansız
Önce hayaller biter
Yanar külsüz dumansız
***
Baharlar hiç gelmez
Mevsim hep kış olur
Günlerime güneş doğmaz
Hislerim uyur
**
Dilimden hiç düşmez
Adın hasret olur
Yüreğimde sızı dinmez
Gülmek güç olur
***
Ayrılıklar yara açar yara üstüne
Yağmur ağlar sensizliğe iç çekişime
Sensiz olmaz bu yerlerde dünya dar olur
Eğer gidersen bu aşka çok yazık olur
***
Gittin hayaller yandı
Kül yok, duman yok
Hiç, hiç, hiç bir şey yok
***
Baharlar hiç gelmez (o da bahar yok)
Mevsim hep kış olur (burası karışı)
Günlerime güneş doğmaz
Hislerim uyur
***
Dilimden hiç düşmez (adın söyle)
Adın hasret olur (adın hasret)
Yüreğimde sızı dinmez
Gülmek güç olur (gülmek, gülmek)
***
Ayrılıklar yara açar yara üstüne
Yağmur ağlar sensizliğe iç çekişime
Sensiz olmaz bu yerlerde dünya dar olur (ama ne?)
Eğer gidersen bu aşka çok yazık olur (aşk yazık olsak)