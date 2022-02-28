Soner Arıca

Duracağım burada Gidişini seyredeceğim Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim Kavgasız olacak, fırtınasız olacak Saçma sapan olacak Organlarım birbirine vuracak Arkandan sessiz bakacağım Ben yine salağı oynayacağım *** Gönlüme bir kor düşer Gitme öyle zamansız Önce hayaller biter Yanar külsüz dumansız *** Baharlar hiç gelmez Mevsim hep kış olur Günlerime güneş doğmaz Hislerim uyur ** Dilimden hiç düşmez Adın hasret olur Yüreğimde sızı dinmez Gülmek güç olur *** Ayrılıklar yara açar yara üstüne Yağmur ağlar sensizliğe iç çekişime Sensiz olmaz bu yerlerde dünya dar olur Eğer gidersen bu aşka çok yazık olur *** Gittin hayaller yandı Kül yok, duman yok Hiç, hiç, hiç bir şey yok *** Baharlar hiç gelmez (o da bahar yok) Mevsim hep kış olur (burası karışı) Günlerime güneş doğmaz Hislerim uyur *** Dilimden hiç düşmez (adın söyle) Adın hasret olur (adın hasret) Yüreğimde sızı dinmez Gülmek güç olur (gülmek, gülmek) *** Ayrılıklar yara açar yara üstüne Yağmur ağlar sensizliğe iç çekişime Sensiz olmaz bu yerlerde dünya dar olur (ama ne?) Eğer gidersen bu aşka çok yazık olur (aşk yazık olsak)