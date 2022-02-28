Soner Arıca

Bambaşka Şarkı Sözleri
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Başındayım son ayrımın yine
Bu kez tamam, bir daha dene deme
Uzak değil, güneşe yakın yere
Fark etmiyor zaman mekan
Doğru yanlış her ne varsa
Ruhum kaçar
***
Başka bambaşka bir aşkla
Yeniden uçar nasıl olsa
Geride kalanlara inatla
Yolu var daha
***
Başka bambaşka bir aşkla
Yeniden uçar nasıl olsa
Geride kalanlara inatla
Yolu var daha