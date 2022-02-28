Soner Arıca

Başındayım son ayrımın yine Bu kez tamam, bir daha dene deme Uzak değil, güneşe yakın yere Fark etmiyor zaman mekan Doğru yanlış her ne varsa Ruhum kaçar *** Başka bambaşka bir aşkla Yeniden uçar nasıl olsa Geride kalanlara inatla Yolu var daha *** Başka bambaşka bir aşkla Yeniden uçar nasıl olsa Geride kalanlara inatla Yolu var daha