Ben Yoldan Gönüllü Çıktım Şarkı Sözleri
Soner Arıca Ben Yoldan Gönüllü Çıktım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Soner Arıca Ben Yoldan Gönüllü Çıktım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Yoldan Gönüllü Çıktım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Soner Arıca
Ben Yoldan Gönüllü Çıktım
Tüm Şarkıları
-
Güzeli sevdim yalanı gördüm
Çözdüm kaderimi kendim
Kolayı seçtim, günü gün ettim
Aşksız kavgasız
Sana ben bir gönül versem inan
Kendime hiç gelemem
(Kendime hiç gelemem)
***
Ben yoldan gönüllü çıktım
Memnunum buna ben
Kaç yıldır bu yoldayım ben
Aman uyma bana sen
***
Ben yoldan gönüllü çıktım
Memnunum buna ben
Kaç yıldır bu yoldayım ben
Aman uyma bana sen
***
Sen dokunursan yanarız acırım yapamam
Kıyamam ama yine sev
Yine de sev
Delice, bile bile, göre göre, yana yana, kana kana
***
Ah dokunursan yanarız acırım yapamam
Kıyamam ama yine sev
Yine de sev
Delice, bile bile, göre göre, yana yana, kana kana
***
Güzeli sevdim yalanı gördüm
Çözdüm kaderimi kendim
Kolayı seçtim, günü gün ettim
Aşksız kavgasız
Sana ben bir gönül versem inan
Kendime hiç gelemem
(Kendime hiç gelemem)
***
Ben yoldan gönüllü çıktım
Memnunum buna ben
Kaç yıldır bu yoldayım ben
Aman uyma bana sen
***
Ben yoldan gönüllü çıktım
Memnunum buna ben
Kaç yıldır bu yoldayım ben
Aman uyma bana sen
***
Sen dokunursan yanarız acırım yapamam
Kıyamam ama yine sev
Yine de sev
Delice, bile bile, göre göre, yana yana, kana kana
***
Ah dokunursan yanarız acırım yapamam
Kıyamam ama yine sev
Yine de sev
Delice, bile bile, göre göre, yana yana, kana kana
***
Sen dokunursan yanarız acırım yapamam
Kıyamam ama yine sev
Yine de sev
Delice, bile bile, göre göre, yana yana, kana kana
***
Ah dokunursan yanarız acırım yapamam
Kıyamam ama yine sev
Yine de sev