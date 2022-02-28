Soner Arıca

Güzeli sevdim yalanı gördüm Çözdüm kaderimi kendim Kolayı seçtim, günü gün ettim Aşksız kavgasız Sana ben bir gönül versem inan Kendime hiç gelemem (Kendime hiç gelemem) *** Ben yoldan gönüllü çıktım Memnunum buna ben Kaç yıldır bu yoldayım ben Aman uyma bana sen *** Ben yoldan gönüllü çıktım Memnunum buna ben Kaç yıldır bu yoldayım ben Aman uyma bana sen *** Sen dokunursan yanarız acırım yapamam Kıyamam ama yine sev Yine de sev Delice, bile bile, göre göre, yana yana, kana kana *** Ah dokunursan yanarız acırım yapamam Kıyamam ama yine sev Yine de sev Delice, bile bile, göre göre, yana yana, kana kana *** Güzeli sevdim yalanı gördüm Çözdüm kaderimi kendim Kolayı seçtim, günü gün ettim Aşksız kavgasız Sana ben bir gönül versem inan Kendime hiç gelemem (Kendime hiç gelemem) *** Ben yoldan gönüllü çıktım Memnunum buna ben Kaç yıldır bu yoldayım ben Aman uyma bana sen *** Ben yoldan gönüllü çıktım Memnunum buna ben Kaç yıldır bu yoldayım ben Aman uyma bana sen *** Sen dokunursan yanarız acırım yapamam Kıyamam ama yine sev Yine de sev Delice, bile bile, göre göre, yana yana, kana kana *** Ah dokunursan yanarız acırım yapamam Kıyamam ama yine sev Yine de sev Delice, bile bile, göre göre, yana yana, kana kana *** Sen dokunursan yanarız acırım yapamam Kıyamam ama yine sev Yine de sev Delice, bile bile, göre göre, yana yana, kana kana *** Ah dokunursan yanarız acırım yapamam Kıyamam ama yine sev Yine de sev