Soner Arıca

Anlamıyorsun neden sustuğumu Gözlerinden kaçıp durduğum kuytuyu Ak diyorsun bana, gel benimle ak Yapamam bile bile bu hikayenin sonunu *** Bu akış yaralar inan bizi Sen ya da ben ya da birlikte yanarız Yapar mı insan hiç bile bile? Atar mı sevdiğini sönmez ateşe? *** Yok, sorun yok, sen rahat uyu Sınıyor sayarım hayat beni Bırak düşünme, "Ne olur?" diye Bulurum yolumu dünkü gibi *** Kaybol diyorsun aşkın içinde Kaygım senden değil seni sevdiğimden Geldikçe sen benim gitmem geriye Korkumdan değil inan bildiğimden *** Bu akış yaralar inan bizi Sen ya da ben ya da birlikte yanarız Yapar mı insan hiç bile bile? Atar mı sevdiğini sönmez ateşe? *** Yok, sorun yok, sen rahat uyu Sınıyor sayarım hayat beni Bırak düşünme, "Ne olur?" diye Bulurum yolumu dünkü gibi *** Yok, sorun yok, sen rahat uyu Sınıyor sayarım hayat beni Bırak düşünme, "Ne olur?" diye Bulurum yolumu dünkü gibi