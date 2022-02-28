Birlikte Yanarız Şarkı Sözleri
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Soner Arıca
Birlikte Yanarız
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Anlamıyorsun neden sustuğumu
Gözlerinden kaçıp durduğum kuytuyu
Ak diyorsun bana, gel benimle ak
Yapamam bile bile bu hikayenin sonunu
***
Bu akış yaralar inan bizi
Sen ya da ben ya da birlikte yanarız
Yapar mı insan hiç bile bile?
Atar mı sevdiğini sönmez ateşe?
***
Yok, sorun yok, sen rahat uyu
Sınıyor sayarım hayat beni
Bırak düşünme, "Ne olur?" diye
Bulurum yolumu dünkü gibi
***
Kaybol diyorsun aşkın içinde
Kaygım senden değil seni sevdiğimden
Geldikçe sen benim gitmem geriye
Korkumdan değil inan bildiğimden
***
Bu akış yaralar inan bizi
Sen ya da ben ya da birlikte yanarız
Yapar mı insan hiç bile bile?
Atar mı sevdiğini sönmez ateşe?
***
Yok, sorun yok, sen rahat uyu
Sınıyor sayarım hayat beni
Bırak düşünme, "Ne olur?" diye
Bulurum yolumu dünkü gibi
***
Yok, sorun yok, sen rahat uyu
Sınıyor sayarım hayat beni
Bırak düşünme, "Ne olur?" diye
Bulurum yolumu dünkü gibi