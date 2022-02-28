Soner Arıca

Bitmeyen Sevda Kim ilaç olacak olmuyor işte Biten günün ardında yine yalnızlık Dokunmak istesem gel geç aşklara Her son aynı esaret aynı karanlık *** Bütün bir ömrümü gözden geçirdim Ufalandım bir yerlerde bazen elendim Her şeye rağmen yine birini seçseydim Gidenlerden beni yeniden aşkla saracak sen olurdun *** Seneler geçse bile üzerinden Vazgeçmez bu gönül vazgeçmez senden Yazdım silinmez yazılarla Silemezler seni yüreğimden *** Seneler geçse bile üzerinden Bitmeyen bir sevdasın derinimde Yazdım silinmez yazılarla Silinmez bir sevdasın yüreğimde *** Bütün bir ömrümü gözden geçirdim Ufalandım bir yerlerde bazen elendim Her şeye rağmen yine birini seçseydim Gidenlerden beni yeniden aşkla saracak sen olurdun *** Seneler geçse bile üzerinden Vazgeçmez bu gönül vazgeçmez senden Yazdım silinmez yazılarla Silemezler seni yüreğimden *** Seneler geçse bile üzerinden Bitmeyen bir sevdasın derinimde Yazdım silinmez yazılarla Silinmez bir sevdasın yüreğimde *** Seneler geçse bile üzerinden Vazgeçmez bu gönül vazgeçmez senden Yazdım silinmez yazılarla Silemezler bir sevdasın yüreğimde

Bu mu Sevda Olmadığın her yer gurbet Gelmediğin evim zindan Yatağım taştan soğuk Dayanamaz buna insan Tükenecek neyim kaldı *** Uykularım çoktan bitti Yetmiyor aklım çözmeye Bu mu sevda dedikleri *** Bu mu sevda? bu nasıl aşk? Bu hasret bana belki de tuzak Ölümü bile göze aldım Geliyorum sana çırıl çıplak *** Beni de al sen neredeysen Nefes almak bana sensiz yasak Ölümü bile göze aldım Geliyorum sana çırıl çıplak *** Utanırım söyleyemem Yaşadığım yalnızlığı Kelimeler yetmiyor ki Bu mu sevda dedikleri *** Paylaşırım yokluğunu Gecenin sessizliğiyle Yetmiyor yalnız hayaller Bu mu sevda dedikleri *** Bu mu sevda? bu nasıl aşk? Bu hasret bana belki de tuzak Ölümü bile göze aldım Geliyorum sana çırıl çıplak *** Beni de al sen neredeysen Nefes almak bana sensiz yasak Ölümü bile göze aldım Geliyorum sana çırıl çıplak

Kapını Çalan Benim Bu kadar kolay değil Böyle bitmez aşklar Ellerin hasetinden Böyle terk edilmez *** Bu yanlış benim değil Gözümde yaş durmaz Yorgunum küskün değil Aşka göğüs gerdim *** Gidecek yerim olsaydı giderdim Kapını aç ne olur Kapını çalan benim *** Gidecek yerim olsaydı giderdim Kapını aç ne olur Kapını çalan benim *** Ellere ne oldu Dert oldu niye Gururum kirlendi Kem gözden, kem dilden Sebebim olanlar Bayramlar etsinler Benim bayramlarım şenliğim sensin *** Yetmedi sevişmeler, yetmedi öpüşmeler Ruhum huzur bulur yanımda ol yeter Yetmedi sevişmeler, yetmedi öpüşmeler Ruhum huzur bulur yanımda ol yeter *** Bu kadar kolay değil Böyle bitmez aşklar Ellerin hasetinden Böyle terk edilmez *** Bu yanlış benim değil Gözümde yaş durmaz Yorgunum küskün değil Aşka göğüs gerdim *** Gidecek yerim olsaydı giderdim Kapını aç ne olur Kapını çalan benim *** Gidecek yerim olsaydı giderdim Kapını aç ne olur Kapını çalan benim *** Ellere ne oldu Dert oldu niye Gururum kirlendi Kem gözden kem dilden Sebebim olanlar Bayramlar etsinler Benim bayramlarım şenliğim sensin *** Yetmedi sevişmeler, yetmedi öpüşmeler Ruhum huzur bulur yanımda ol yeter Yetmedi sevişmeler, yetmedi öpüşmeler Ruhum huzur bulur yanımda ol yeter

Ayrılık Ft. Okan Bayülgen Duracağım burada Gidişini seyredeceğim Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim Kavgasız olacak, fırtınasız olacak Saçma sapan olacak Organlarım birbirine vuracak Arkandan sessiz bakacağım Ben yine salağı oynayacağım *** Gönlüme bir kor düşer Gitme öyle zamansız Önce hayaller biter Yanar külsüz dumansız *** Baharlar hiç gelmez Mevsim hep kış olur Günlerime güneş doğmaz Hislerim uyur *** Dilimden hiç düşmez Adın hasret olur Yüreğimde sızı dinmez Gülmek güç olur *** Ayrılıklar yara açar yara üstüne Yağmur ağlar sensizliğe iç çekişime Sensiz olmaz bu yerlerde dünya dar olur Eğer gidersen bu aşka çok yazık olur *** Gittin hayaller yandı Kül yok, duman yok Hiç, hiç, hiç bir şey yok *** Baharlar hiç gelmez (o da bahar yok) Mevsim hep kış olur (burası karışı) Günlerime güneş doğmaz Hislerim uyur *** Dilimden hiç düşmez (adın söyle) Adın hasret olur (adın hasret) Yüreğimde sızı dinmez Gülmek güç olur (gülmek, gülmek) *** Ayrılıklar yara açar yara üstüne Yağmur ağlar sensizliğe iç çekişime Sensiz olmaz bu yerlerde dünya dar olur (ama ne?) Eğer gidersen bu aşka çok yazık olur (aşk yazık olsak)

Sen Giderken Yenildim vazgeçtim beni sevmenden Kalp kırık yoruldum gitmelerinden Sevmedin belki beni çok yürekten Bil yeter ben üzüldüm sen giderken *** Ah ölür müydün beni biraz daha sevsen Mevsimsiz solmadım mı sararmadım mı ben Tutmadın ellerimden ben düşerken Kaçmadın mı, gitmedin mi sen *** Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken Sarmadım mı seni kimseler sarmazken İstedin vermedim mi her şeyimi En derinden sevmedim mi ben *** Gitsen de silsen de beni kalbinden Yer etsen kendine yeni aşklardan Tek gerçek dönmem ki verdiğim sözden Tek aşksın hep duracak baş ucumda *** Ah ölür müydün beni biraz daha sevsen Mevsimsiz solmadım mı sararmadım mı ben Tutmadın ellerimden ben düşerken Kaçmadın mı, gitmedin mi sen *** Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken Sarmadım mı seni kimseler sarmazken İstedin vermedim mi her şeyimi En derinden sevmedim mi ben *** Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken Sarmadım mı seni kimseler sarmazken İstedin vermedim mi her şeyimi En derinden sevmedim mi ben

Seni Seviyorum Seni güneşten daha fazla ısıtabilirim Olur olmaz dertlerinden sıyırabilirim Denizlerden dağlardan uçurabilirim Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum *** Seni güneşten daha fazla ısıtabilirim Olur olmaz dertlerinden sıyırabilirim Denizlerden dağlardan uçurabilirim Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum *** Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim iyi ve kötü günde yanında durabilirim Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum *** Yolun neyse hesapsızca yürüyebilirim Senin için bitmez nöbetler tutabilirim Korktuğun her ne varsa ondan koruyabilirim Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum *** Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim iyi ve kötü günde yanında durabilirim Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum *** Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim iyi ve kötü günde yanında durabilirim Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum

Neredeydin Giderken yolumdan döndüremedin Gel gör ki yangını söndüremedin Hiç ümit kalmamış, bitmişti zaten Öyleyken neyin için bekleyecektim? *** Ne kadri ne kıymeti yoktu sevginin Neredeyse, "Sen" diye diye ölecektim Ay-ay-ay *** Ben yanarken sen Sen neredeydin? Ben solarken gölgelerde Sen hiç bilmedin *** Ben yanarken sen Sen neredeydin? Ben solarken gölgelerde Sen hiç bilmedin *** Hiç ümit kalmamış, bitmişti zaten Öyleyken neyin için bekleyecektim? *** Ne kadri ne kıymeti yoktu sevginin Neredeyse, "Sen" diye diye ölecektim Ay-ay-ay *** Ben yanarken sen Sen neredeydin? Ben solarken gölgelerde Sen hiç bilmedin *** Ben yanarken sen Sen neredeydin? Ben solarken gölgelerde Sen hiç bilmedin *** Bilemezdim, anlamazdım Ne gerçekti ne sahte O gün benim aşk gibi bir Sebebim vardı *** Olmazmış, boşunaymış Yetmezmiş bazen aşk Sen gittin, bağrımda Hançerin kaldı *** Olmazmış, boşunaymış Yetmezmiş bazen aşk Sen gittin, bağrımda Hançerin kaldı

Neredeydin Ft. Yeliz Giderken yolumdan döndüremedin Gel gör ki yangını söndüremedin Hiç ümit kalmamış, bitmişti zaten Öyleyken neyin için bekleyecektim? *** Ne kadri ne kıymeti yoktu sevginin Neredeyse, "Sen" diye diye ölecektim Ay-ay-ay *** Ben yanarken sen Sen neredeydin? Ben solarken gölgelerde Sen hiç bilmedin *** Ben yanarken sen Sen neredeydin? Ben solarken gölgelerde Sen hiç bilmedin *** Hiç ümit kalmamış, bitmişti zaten Öyleyken neyin için bekleyecektim? *** Ne kadri ne kıymeti yoktu sevginin Neredeyse, "Sen" diye diye ölecektim Ay-ay-ay *** Ben yanarken sen Sen neredeydin? Ben solarken gölgelerde Sen hiç bilmedin *** Ben yanarken sen Sen neredeydin? Ben solarken gölgelerde Sen hiç bilmedin *** Bilemezdim, anlamazdım Ne gerçekti ne sahte O gün benim aşk gibi bir Sebebim vardı *** Olmazmış, boşunaymış Yetmezmiş bazen aşk Sen gittin, bağrımda Hançerin kaldı *** Olmazmış, boşunaymış Yetmezmiş bazen aşk Sen gittin, bağrımda Hançerin kaldı

Adın Bahardı Kente yalnızlık gelirdi sen uyuyunca Yüzümde mevsim değişirdi uyandığında Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi Aşkın içimde solardı adın bahardı Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi Aşkın içimde solardı adın bahardı *** Eteğini koştururdun sokağımızda Sokak sus pus olur sana bakardı Bilmezdin gizliden izlediğimi Gözlerim gözlerinden korkardı Hatırlıyorum adın Bahar'dı *** Eteğini koştururdun sokağımızda Sokak sus pus olur sana bakardı Bilmezdin gizliden izlediğimi Gözlerim gözlerinden korkardı Hatırlıyorum adın Bahar'dı *** Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin Sanki sonsuz bir ayrılıktı okula gidişin Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi Yüreğim yol boyu ardından ağlardı Hatırlıyorum adın Bahar'dı *** Kente yalnızlık gelirdi sen uyuyunca Yüzümde mevsim değişirdi uyandığında Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi Aşkın içimde solardı adın bahardı *** Eteğini koştururdun sokağımızda Sokak sus pus olur sana bakardı Bilmezdin gizliden izlediğimi Gözlerim gözlerinden korkardı Hatırlıyorum adın Bahar'dı *** Bilmezdin gizliden izlediğimi Gözlerim gözlerinden korkardı Hatırlıyorum adın Bahar'dı

Beni Bırakma Git, hadi git, ciğerim yanıyor Son gece bu, beni sevsen ne olur? Kim saracak, beni kim sevecek? Dur, dokunma, yüreğim acıyor *** Sevme beni, sevdalardan vurgunlar yedim Bana çok gördüğün aşkı sen ellere ver Terkedilişim ilk değil, alışır gönlüm Sevilmeden sevmek var ya, o daha beter Sevilmeden sevmek var ya, o daha beter *** Hadi, beni öldür, beni unut Hadi, beni göm yalnızlığa Hadi, bana hepsi yalan de Beni bırakma *** Hadi, beni öldür, beni unut Hadi, beni göm yalnızlığa Hadi, bana hepsi yalan de Beni bırakma *** Git, hadi git, ciğerim yanıyor Son gece bu, beni sevsen ne olur? Kim saracak, beni kim sevecek? Dur, dokunma, yüreğim acıyor *** Sevme beni, sevdalardan vurgunlar yedim Bana çok gördüğün aşkı sen ellere ver Terkedilişim ilk değil, alışır gönlüm Sevilmeden sevmek var ya, o daha beter Sevilmeden sevmek var ya, o daha beter *** Hadi, beni öldür, beni unut Hadi, beni göm yalnızlığa Hadi, bana hepsi yalan de Beni bırakma *** Hadi, beni öldür, beni unut Hadi, beni göm yalnızlığa Hadi, bana hepsi yalan de Beni bırakma *** Hadi, beni öldür, beni unut Hadi, beni göm yalnızlığa Hadi, bana hepsi yalan de Beni bırakma *** Hadi, beni öldür, beni unut Hadi, beni göm yalnızlığa Hadi, bana hepsi yalan de Beni bırakma