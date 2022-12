Soner Arıca

Kim ilaç olacak olmuyor işte Biten günün ardında yine yalnızlık Dokunmak istesem gel geç aşklara Her son aynı esaret aynı karanlık *** Bütün bir ömrümü gözden geçirdim Ufalandım bir yerlerde bazen elendim Her şeye rağmen yine birini seçseydim Gidenlerden beni yeniden aşkla saracak sen olurdun *** Seneler geçse bile üzerinden Vazgeçmez bu gönül vazgeçmez senden Yazdım silinmez yazılarla Silemezler seni yüreğimden *** Seneler geçse bile üzerinden Bitmeyen bir sevdasın derinimde Yazdım silinmez yazılarla Silinmez bir sevdasın yüreğimde *** Bütün bir ömrümü gözden geçirdim Ufalandım bir yerlerde bazen elendim Her şeye rağmen yine birini seçseydim Gidenlerden beni yeniden aşkla saracak sen olurdun *** Seneler geçse bile üzerinden Vazgeçmez bu gönül vazgeçmez senden Yazdım silinmez yazılarla Silemezler seni yüreğimden *** Seneler geçse bile üzerinden Bitmeyen bir sevdasın derinimde Yazdım silinmez yazılarla Silinmez bir sevdasın yüreğimde *** Seneler geçse bile üzerinden Vazgeçmez bu gönül vazgeçmez senden Yazdım silinmez yazılarla Silemezler bir sevdasın yüreğimde