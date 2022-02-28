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7/24 Dinle En Güzel Serüven

En Güzel Serüven Şarkı Sözleri

Soner Arıca En Güzel Serüven şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Soner Arıca En Güzel Serüven şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan En Güzel Serüven sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Soner Arıca

Soner Arıca

En Güzel Serüven

  • Deniz Gözlüm

  • Seviyorum

  • Vefasız

  • Öldürüyor Beni Sevdan

  • Yeni Biriyim

  • Hasretinle Yandı Gönlüm

  • Sevmeye Sözümüz Var

  • Suçum Yok Masumum

  • En Güzel Serüven

  • Bitmeyisen Bit

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