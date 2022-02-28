Deniz Gözlüm/ Orijinal Şarkı Sözleri
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Soner Arıca
Deniz Gözlüm/ Orijinal
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İlk değilsen bile
Son aşkım olup kal
Senden öncesini
Yaşamadım sayarım
***
Böyle bir aşka ömür vermeye değer
Dillenir de nazara gelir diye korkarım
Böyle bir aşka ömür vermeye değer
Dillenir de nazara gelir diye korkarım
***
Deniz gözlüm benim
Senin için hazırım
Eğer ölüm gerekse
Ölmeye giderim
***
Yemin olsun seninim, çocuklar gibi şenim
Deniz gözlerinde hayat bulur gözlerim
Yüreğim acır inan, senden uzak kalmasın
O deniz gözler benim başkası hiç bakmasın
***
Son arzum nedir diye
Gelip te bir sorsalar
Haykırış olur sesim
Sen yine sen der
***
Son arzum nedir diye
Gelip te bir sorsalar
Haykırış olur sesim
Sen yine sen der
***
Canım seni özler, seni diler, ister
Beni bırakma ele ateşlerim söner
***
Deniz gözlüm benim
Senin için hazırım
Eğer ölüm gerekse
Ölmeye giderim
***
Yemin olsun seninim, çocuklar gibi şenim
Deniz gözlerinde hayat bulur gözlerim
Yüreğim acır inan, senden uzak kalmasın
O deniz gözler benim başkası hiç bakmasın
***
Son arzum nedir diye
Gelip te bir sorsalar
Haykırış olur sesim
Sen yine sen der
***
Son arzum nedir diye
Gelip te bir sorsalar
Haykırış olur sesim
Sen yine sen der
***
Canım seni özler, seni diler, ister
Beni bırakma ele ateşlerim söner
***
Son arzum nedir diye
Gelip te bir sorsalar
Haykırış olur sesim
Sen yine sen der
***
Son arzum nedir diye
Gelip te bir sorsalar
Haykırış olur sesim
Sen yine sen der
***
Canım seni özler, seni diler, ister
Beni bırakma ele ateşlerim söner