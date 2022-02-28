Soner Arıca

Nasıl oldu bilmiyorum Neden diye düşünmeden Aşka düştü dertsiz başım Dert arar gibi kendine *** Gel de kader de istersen Sana aşık olmak varmış Büyüledin, sardın beni Niye yaptın bunu, niye? *** Hani böyle bir aşk yoktu? Hani sen de çok şanslıydın? Hani bendim tek gerçeğin? Ölse her şey ben ölmezdim *** Ölüyorum günden güne Gülüm soldu, gönlüm soldu İçimdeki çocuk soldu Niye yoksun, söyle, niye? *** Perişanım, paramparça Darıldım, kırgınım sana Kahroldum sen gidince Kendimi vurdum yollara *** Hani nerde yeminlerin? Bitecekti bu gitmeler Sebebi sensin halimin Derbeder oldum, derbeder *** Perişanım, paramparça Darıldım, kırgınım sana Kahroldum sen gidince Kendimi vurdum yollara *** Hani nerde yeminlerin? Bitecekti bu gitmeler Sebebi sensin halimin Derbeder oldum, derbeder ** Hani böyle bir aşk yoktu? Hani sende çok şanslıydın? Hani bendim tek gerçeğin? Ölse her şey ben ölmezdim *** Ölüyorum günden güne Gülüm soldu, gönlüm soldu İçimdeki çocuk soldu Niye yoksun, söyle niye? *** Perişanım, paramparça Darıldım, kırgınım sana Kahroldum sen gidince Kendimi vurdum yollara *** Hani nerde yeminlerin? Bitecekti bu gitmeler Sebebi sensin halimin Derbeder oldum, derbeder *** Perişanım, paramparça Darıldım, kırgınım sana Kahroldum sen gidince Kendimi vurdum yollara *** Hani nerde yeminlerin? Bitecekti bu gitmeler Sebebi sensin halimin Derbeder oldum, derbeder *** Perişanım, paramparça Darıldım, kırgınım sana Kahroldum sen gidince Kendimi vurdum yollara *** Hani nerde yeminlerin? Bitecekti bu gitmeler Sebebi sensin halimin Derbeder oldum, derbeder

Bardağımdaki çay gibi Yudum yudum içtim seni Sigaramda duman gibi Ciğerime çektim seni *** Bardağımdaki çay gibi Yudum yudum içtim seni Sigaramda duman gibi Ciğerime çektim seni *** Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Hayal edip öptüm seni *** Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Yüreğime ektim seni *** Öyle çok beklemişim Öyle çok özlemişim ki Öyle benimsemişim ki Benliğime kattım seni *** Öyle çok beklemişim Öyle çok özlemişim ki Öyle benimsemişim ki Benliğime kattım seni *** Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Hayal edip öptüm seni *** Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Yüreğime ektim seni *** Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Yüreğime ektim seni