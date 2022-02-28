Dönsen Bile Şarkı Sözleri
Soner Arıca Dönsen Bile şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Soner Arıca Dönsen Bile şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dönsen Bile sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aşkından paramparça bir kalbi taşıyorum
Gittiğin günden beri sanma ki yaşıyorum
Seni bana sorana
Haberim yok diyorum
Şimdi nerde kimlesin
Bilmek istemiyorum
***
Dönsen bile, dönsen bile
Bulamazsın beni bende
Araya ayrılık girdi sen neredesin ben nerde
***
Dönsen bile dönsen bile
Bulamazsın beni bende
Araya ayrılık girdi sen neredesin ben nerde
***
Gözlerimden hayalin yağmur yağmur geçiyor
Şimdi bensiz günlerin söyle nasıl geçiyor
Gözlerimden hayalin yağmur yağmur geçiyor
Şimdi bensiz günlerin söyle nasıl geçiyor
***
Dönsen bile dönsen bile
Bulamazsın beni bende
Araya ayrılık girdi sen neredesin ben nerde
***
Dönsen bile dönsen bile
Bulamazsın beni bende
Araya ayrılık girdi sen neredesin ben nerde
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