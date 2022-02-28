Soner Arıca

Aşkından paramparça bir kalbi taşıyorum Gittiğin günden beri sanma ki yaşıyorum Seni bana sorana Haberim yok diyorum Şimdi nerde kimlesin Bilmek istemiyorum *** Dönsen bile, dönsen bile Bulamazsın beni bende Araya ayrılık girdi sen neredesin ben nerde *** Dönsen bile dönsen bile Bulamazsın beni bende Araya ayrılık girdi sen neredesin ben nerde *** Gözlerimden hayalin yağmur yağmur geçiyor Şimdi bensiz günlerin söyle nasıl geçiyor Gözlerimden hayalin yağmur yağmur geçiyor Şimdi bensiz günlerin söyle nasıl geçiyor *** Dönsen bile dönsen bile Bulamazsın beni bende Araya ayrılık girdi sen neredesin ben nerde *** Dönsen bile dönsen bile Bulamazsın beni bende Araya ayrılık girdi sen neredesin ben nerde