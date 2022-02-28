Esmesin Ayrılık (Moombahton Version) Şarkı Sözleri
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Soner Arıca
Esmesin Ayrılık (Moombahton Version)
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Buraların çimeni de yeşermiyor ki sensiz
Ne düğünü ne bayramı yaşanmıyor ki sensiz
***
Sesim gelir uzaktan gel diye gel, gel diye
Ağlarım sen diye
Bilirim sen de ben diye
Adın düşmez dilimden okurum türkü diye
Anlaştım rüzgâr ile esmesin ayrılık diye
***
Sevdan içimde bir düğüm çözülmüyor ki sensiz
Ah bu dünyada bir şeyin değeri yok ki sensiz