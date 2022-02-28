Soner Arıca

Buraların çimeni de yeşermiyor ki sensiz Ne düğünü ne bayramı yaşanmıyor ki sensiz *** Sesim gelir uzaktan gel diye gel, gel diye Ağlarım sen diye Bilirim sen de ben diye Adın düşmez dilimden okurum türkü diye Anlaştım rüzgâr ile esmesin ayrılık diye *** Sevdan içimde bir düğüm çözülmüyor ki sensiz Ah bu dünyada bir şeyin değeri yok ki sensiz