Gözbebeğimsin Şarkı Sözleri
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Soner Arıca
Gözbebeğimsin
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İnat etme, teslim oldum
Gözlerim yine yolunu gözlüyor
Tutsak ettiğin sevgi hislerim
Can bakışlım beraat istiyor
***
İnat etme, teslim oldum
Gözlerim yine yolunu gözlüyor
Tutsak ettiğin sevgi hislerim
Can bakışlım beraat istiyor
***
Gülmenin kuru sıkısında
Kurşun aldım, yandım
Cenneti gördüm gözlerinde
O an için öldüm sandım
***
Göz bebeğimsin, yürek atışımsın
Naz etme gel bana, sar beni yârim
Gidersen olmaz, ölürüm billah
Seviyorum işte, tek şahidim Allah
***
Göz bebeğimsin, yürek atışımsın
Naz etme gel bana, sar beni yârim
Gidersen olmaz, ölürüm billah
Seviyorum işte, tek şahidim Allah
***
Yazık etme, şaşkın oldum
Ellerim yine elini düşlüyor
Sancı sardığım gönül bağlarım
Çözülüp sana uçmak istiyor
***
Gülmenin kuru sıkısında
Kurşun aldım, yandım
Cenneti gördüm gözlerinde
O an için öldüm sandım
***
Göz bebeğimsin, yürek atışımsın
Naz etme gel bana, sar beni yârim
Gidersen olmaz, ölürüm billah
Seviyorum işte, tek şahidim Allah
***
Göz bebeğimsin, yürek atışımsın
Naz etme gel bana, sar beni yârim
Gidersen olmaz, ölürüm billah
Seviyorum işte, tek şahidim Allah
***
Göz bebeğimsin, yürek atışımsın
Naz etme gel bana, sar beni yârim
Gidersen olmaz, ölürüm billah
Seviyorum işte, tek şahidim Allah
***
Göz bebeğimsin, yürek atışımsın
Naz etme gel bana, sar beni yârim
Gidersen olmaz, ölürüm billah
Seviyorum işte, tek şahidim Allah
***
Göz bebeğimsin