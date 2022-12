Soner Arıca

İnat etme, teslim oldum Gözlerim yine yolunu gözlüyor Tutsak ettiğin sevgi hislerim Can bakışlım beraat istiyor *** İnat etme, teslim oldum Gözlerim yine yolunu gözlüyor Tutsak ettiğin sevgi hislerim Can bakışlım beraat istiyor *** Gülmenin kuru sıkısında Kurşun aldım, yandım Cenneti gördüm gözlerinde O an için öldüm sandım *** Göz bebeğimsin, yürek atışımsın Naz etme gel bana, sar beni yârim Gidersen olmaz, ölürüm billah Seviyorum işte, tek şahidim Allah *** Göz bebeğimsin, yürek atışımsın Naz etme gel bana, sar beni yârim Gidersen olmaz, ölürüm billah Seviyorum işte, tek şahidim Allah *** Yazık etme, şaşkın oldum Ellerim yine elini düşlüyor Sancı sardığım gönül bağlarım Çözülüp sana uçmak istiyor *** Gülmenin kuru sıkısında Kurşun aldım, yandım Cenneti gördüm gözlerinde O an için öldüm sandım *** Göz bebeğimsin, yürek atışımsın Naz etme gel bana, sar beni yârim Gidersen olmaz, ölürüm billah Seviyorum işte, tek şahidim Allah *** Göz bebeğimsin, yürek atışımsın Naz etme gel bana, sar beni yârim Gidersen olmaz, ölürüm billah Seviyorum işte, tek şahidim Allah *** Göz bebeğimsin, yürek atışımsın Naz etme gel bana, sar beni yârim Gidersen olmaz, ölürüm billah Seviyorum işte, tek şahidim Allah *** Göz bebeğimsin, yürek atışımsın Naz etme gel bana, sar beni yârim Gidersen olmaz, ölürüm billah Seviyorum işte, tek şahidim Allah *** Göz bebeğimsin