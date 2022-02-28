Soner Arıca

Sözlerin vardı onca yollardan bana ulaşan
Özledim sözlerini, şimdi gel
Gözlerin vardı en buruk anda gönlümü ısıtan
Özledim gözlerini, şimdi gel
***
Bekliyorum, seni çok özlüyorum
Sensiz geçmiyor ki hiç günler
İstiyorum, seni çok seviyorum
Canımsın sen benim, artık gel
***
Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel, ah, şimdi gel
***
Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel, ah, şimdi gel
(Şimdi gel)
***
Ellerin vardı sımsıcak ellerime dokunan
Özledim ellerini, şimdi gel
Yüreğin vardı, benim için çarpan deli yüreğin
Özledim aşkını, şimdi gel
***
Bekliyorum, seni çok özlüyorum
Sensiz geçmiyor ki hiç günler
İstiyorum, seni çok seviyorum
Canımsın sen benim, artık gel
***
Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel, ah, şimdi gel
***
Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel, ah, şimdi gel
(Şimdi gel)
***
Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel, ah, şimdi gel
***
Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel, ah, şimdi gel
(Şimdi gel)