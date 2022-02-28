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7/24 Dinle Bu Yaz Biz

Bu Yaz Biz Şarkı Sözleri

Soner Arıca Bu Yaz Biz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Soner Arıca Bu Yaz Biz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Yaz Biz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Soner Arıca

Soner Arıca

Bu Yaz Biz

  • Haydi Şimdi Gel

  • Allah Korusun Seni

  • Bitti

  • Biz

  • Akşam Olmadan Gel

  • Beni Anlamadın

  • Bitti (Club Version)

  • Haydi Şimdi Gel (Orient Nsb)

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