Soner Arıca

Sözlerin vardı onca yollardan bana ulaşan Özledim sözlerini, şimdi gel Gözlerin vardı en buruk anda gönlümü ısıtan Özledim gözlerini, şimdi gel *** Bekliyorum, seni çok özlüyorum Sensiz geçmiyor ki hiç günler İstiyorum, seni çok seviyorum Canımsın sen benim, artık gel *** Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel, ah, şimdi gel *** Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel, ah, şimdi gel (Şimdi gel) *** Ellerin vardı sımsıcak ellerime dokunan Özledim ellerini, şimdi gel Yüreğin vardı, benim için çarpan deli yüreğin Özledim aşkını, şimdi gel *** Bekliyorum, seni çok özlüyorum Sensiz geçmiyor ki hiç günler İstiyorum, seni çok seviyorum Canımsın sen benim, artık gel *** Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel, ah, şimdi gel *** Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel, ah, şimdi gel (Şimdi gel) *** Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel, ah, şimdi gel *** Haydi şimdi gel, sensiz olamam ki Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki Haydi şimdi gel, kollarına al beni Şimdi gel, ah, şimdi gel (Şimdi gel)