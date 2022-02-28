Soner Arıca

Kaç Kere Şarkı Sözleri
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Geçiyor, bitiyor derken
Yeni baştan başlıyor
Bağlasam da şarkılarla
Bu yara kapanmıyor
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Geçiyor, bitiyor derken
Yeni baştan başlıyor
Bağlasam da şarkılarla
Bu yara kapanmıyor
***
Kaç kere yıkılır?
Kaç kere bükülür?
Kaç kere ölür insan?
***
Kaç kere yıkılır?
Kaç kere bükülür?
Kaç kere ölür insan?
***
Ben bin kere, yüz bin kere
Milyon kere, öldüm
Ben bin kere, yüz bin kere
Milyon kere, öldüm
***
Geçiyor, bitiyor derken
Yeni baştan başlıyor
Bağlasam da şarkılarla
Bu yara kapanmıyor
***
Kaç kere yıkılır?
Kaç kere bükülür?
Kaç kere ölür insan?
***
Kaç kere yıkılır?
Kaç kere bükülür?
Kaç kere ölür insan?
***
Ben bin kere, yüz bin kere
Milyon kere, öldüm
Ben bin kere, yüz bin kere
Milyon kere, öldüm
***
Ben bin kere, yüz bin kere
Milyon kere, öldüm
Ben bin kere, yüz bin kere
Milyon kere, öldüm