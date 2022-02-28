Soner Arıca

Geçiyor, bitiyor derken Yeni baştan başlıyor Bağlasam da şarkılarla Bu yara kapanmıyor *** Geçiyor, bitiyor derken Yeni baştan başlıyor Bağlasam da şarkılarla Bu yara kapanmıyor *** Kaç kere yıkılır? Kaç kere bükülür? Kaç kere ölür insan? *** Kaç kere yıkılır? Kaç kere bükülür? Kaç kere ölür insan? *** Ben bin kere, yüz bin kere Milyon kere, öldüm Ben bin kere, yüz bin kere Milyon kere, öldüm *** Geçiyor, bitiyor derken Yeni baştan başlıyor Bağlasam da şarkılarla Bu yara kapanmıyor *** Kaç kere yıkılır? Kaç kere bükülür? Kaç kere ölür insan? *** Kaç kere yıkılır? Kaç kere bükülür? Kaç kere ölür insan? *** Ben bin kere, yüz bin kere Milyon kere, öldüm Ben bin kere, yüz bin kere Milyon kere, öldüm *** Ben bin kere, yüz bin kere Milyon kere, öldüm Ben bin kere, yüz bin kere Milyon kere, öldüm