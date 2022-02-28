Soner Arıca

Karadutum, çatalkaram, çingenem, vay
Nar tanem, nur tanem, bir tanem, vay
Karadutum, çatalkaram, çingenem, vay
Nar tanem, nur tanem, bir tanem, vay
***
Ağaç isem dalımsın, salkım saçak
Petek isem balımsın, ağulum
Günahımsın, vebalimsin, günahımsın
Günahımsın, vebalimsin, günahımsın
***
Dili mercan, dişi mercan
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
Yoluna can koyduğum, canım koyduğum
Gökte ararken yerde bulduğum
Karadutum, çatalkaram, çingenem
***
Karam
Kaşı karam
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam
***
Karam
Sıla kokar
Sıla kokar, arzu tüter ılgıt ılgıt
***
Karam
Buram buram
Karam
Kaşı karam
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam
***
Karam
Sıla kokar
Sıla kokar, arzu tüter ılgıt ılgıt
***
Karam
Buram buram
***
Daha nem olacaktın bir tanem, vay
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
Daha nem olacaktın bir tanem, vay
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
***
Ağaç isem dalımsın, salkım saçak
Petek isem balımsın, ağulum
Günahımsın, vebalimsin, günahımsın
Günahımsın, vebalimsin, günahımsın
***
Dili mercan, dişi mercan
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
Yoluna can koyduğum, canım koyduğum
Gökte ararken yerde bulduğum
Karadutum, çatalkaram, çingenem
***
Karam
Kaşı karam
***
Karam
Sıla kokar
***
Karam
Buram buram
***
Karam
Kaşı karam
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam
***
Karam
Sıla kokar
Sıla kokar, arzu tüter ılgıt ılgıt
***
Karam
Buram buram
***
Karam
Buram buram
Ömrümün son durağında
Seni buldum yanımda
Aşkımın sonbaharında
Son yapraksın dalımda
***
Bin keder yüklüyüm
Gülmedi yüzüm
Bir gece kalsın yanında
Dinlensin gönlüm
***
Bin keder yüklüyüm
Gülmedi yüzüm
Bir gece kalsın yanında
Dinlensin gönlüm
***
Böyle dertliyim, hasret çekerim
Yoktur huzurum, ağlar gezerim
***
Ben Tanrı misafiriyim
Yersiz bir garibim
Ben Tanrı misafiriyim
Yersiz bir garibim
***
Bana bir yer ver kalbinde
"Benimdir", diyeyim
Garibim, yer ver
Garibim, yer ver
***
Kalbimin esrarı
Çözülsün varsın
Öyle sev ki bu akşam
Felek kıskansın
****
Kalbimin esrarı
Çözülsün varsın
Öyle sev ki bu akşam
Felek kıskansın
***
Böyle dertliyim, hasret çekerim
Yoktur huzurum, ağlar gezerim
***
Ben Tanrı misafiriyim
Yersiz bir garibim
Ben Tanrı misafiriyim
Yersiz bir garibim
***
Bana bir yer ver kalbinde
"Benimdir", diyeyim
Garibim, yer ver
Garibim, yer ver