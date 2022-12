Soner Arıca

Sen bir ödüldün, sen bir ömürdün Ya da ben öyle sanıp yanıldım Nerede görüldün, kimle anıldın Önemi yok bugün, bu anda *** Sen bir ödüldün, sen bir ömürdün Ya da ben öyle sanıp yanıldım Nerede görüldün, kimle anıldın Önemi yok bugün, bu anda *** Öpüşüne kandığım güne lanet Etmiyorum ben, edemiyorum Aslına bakarsan ne yazık ki Yaşanmış bile sayamıyorum *** Çok eski hatıra bir hatıra Gelir bazen aklıma Gittiğin yer mezar oldu sanki Bende kalan her parçana *** Çok eski hatıra bir hatıra Gelir bazen aklıma Gittiğin yer mezar oldu sanki Bende kalan her parçana *** Sen bir ödüldün, sen bir ömürdün Ya da ben öyle sanıp yanıldım Nerede görüldün, kimle anıldın Önemi yok bugün, bu anda *** Öpüşüne kandığım güne lanet Etmiyorum ben, edemiyorum Aslına bakarsan ne yazık ki Yaşanmış bile sayamıyorum *** Çok eski hatıra bir hatıra Gelir bazen aklıma Gittiğin yer mezar oldu sanki Bende kalan her parçana *** Çok eski hatıra bir hatıra Gelir bazen aklıma Gittiğin yer mezar oldu sanki Bende kalan her parçana *** Çok eski hatıra bir hatıra Gelir bazen aklıma Gittiğin yer mezar oldu sanki Bende kalan her parçana *** Çok eski hatıra bir hatıra Gelir bazen aklıma Gittiğin yer mezar oldu sanki Bende kalan her parçana