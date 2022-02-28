Ödül Ft. Yeliz Şarkı Sözleri
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Soner Arıca
Ödül Ft. Yeliz
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Sen bir ödüldün, sen bir ömürdün
Ya da ben öyle sanıp yanıldım
Nerede görüldün, kimle anıldın
Önemi yok bugün, bu anda
***
Sen bir ödüldün, sen bir ömürdün
Ya da ben öyle sanıp yanıldım
Nerede görüldün, kimle anıldın
Önemi yok bugün, bu anda
***
Öpüşüne kandığım güne lanet
Etmiyorum ben, edemiyorum
Aslına bakarsan ne yazık ki
Yaşanmış bile sayamıyorum
***
Çok eski hatıra bir hatıra
Gelir bazen aklıma
Gittiğin yer mezar oldu sanki
Bende kalan her parçana
***
Çok eski hatıra bir hatıra
Gelir bazen aklıma
Gittiğin yer mezar oldu sanki
Bende kalan her parçana
***
Sen bir ödüldün, sen bir ömürdün
Ya da ben öyle sanıp yanıldım
Nerede görüldün, kimle anıldın
Önemi yok bugün, bu anda
***
Öpüşüne kandığım güne lanet
Etmiyorum ben, edemiyorum
Aslına bakarsan ne yazık ki
Yaşanmış bile sayamıyorum
***
Çok eski hatıra bir hatıra
Gelir bazen aklıma
Gittiğin yer mezar oldu sanki
Bende kalan her parçana
***
Çok eski hatıra bir hatıra
Gelir bazen aklıma
Gittiğin yer mezar oldu sanki
Bende kalan her parçana
***
Çok eski hatıra bir hatıra
Gelir bazen aklıma
Gittiğin yer mezar oldu sanki
Bende kalan her parçana
***
Çok eski hatıra bir hatıra
Gelir bazen aklıma
Gittiğin yer mezar oldu sanki
Bende kalan her parçana