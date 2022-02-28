Soner Arıca

Düşüm benim kıymetli bir aşk Sorun değil yalnız kalmak Hesap kitap yapıp gelen Uzak dursun, biraz uzak *** Düşüm benim kıymetli bir aşk Sorun değil yalnız kalmak Hesap kitap yapıp gelen Uzak dursun, biraz uzak *** Ben seversem tam severim Ruhumu yere göğe sığdıramam Şahit olsun yedi cihan Boş yere kalbimi oyalayamam *** Ben seversem tam severim Ruhumu yere göğe sığdıramam Şahit olsun yedi cihan Boş yere kalbimi oyalayamam *** Yolum benim kedere yasak Yok öyle yarısında durmak Üç günlük hevesle gelen Uzak dursun, biraz uzak *** Ben seversem tam severim Ruhumu yere göğe sığdıramam Şahit olsun yedi cihan Boş yere kalbimi oyalayamam *** Ben seversem tam severim Ruhumu yere göğe sığdıramam Şahit olsun yedi cihan Boş yere kalbimi oyalayamam *** Oyalayamam ben bu kalbimi Aşk olsun, aşk en gerçeği Zaten hayat dediğin ne ki? Göz açıp kapama mesafesi *** Oyalayamam ben bu kalbimi Aşk olsun, aşk en gerçeği Zaten hayat dediğin ne ki? Göz açıp kapama mesafesi *** Ben seversem tam severim Ruhumu yere göğe sığdıramam Şahit olsun yedi cihan Boş yere kalbimi oyalayamam *** Ben seversem tam severim Ruhumu yere göğe sığdıramam Şahit olsun yedi cihan Boş yere kalbimi oyalayamam