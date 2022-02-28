Soner Arıca

Oyalayamam Şarkı Sözleri
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Düşüm benim kıymetli bir aşk
Sorun değil yalnız kalmak
Hesap kitap yapıp gelen
Uzak dursun, biraz uzak
***
Düşüm benim kıymetli bir aşk
Sorun değil yalnız kalmak
Hesap kitap yapıp gelen
Uzak dursun, biraz uzak
***
Ben seversem tam severim
Ruhumu yere göğe sığdıramam
Şahit olsun yedi cihan
Boş yere kalbimi oyalayamam
***
Ben seversem tam severim
Ruhumu yere göğe sığdıramam
Şahit olsun yedi cihan
Boş yere kalbimi oyalayamam
***
Yolum benim kedere yasak
Yok öyle yarısında durmak
Üç günlük hevesle gelen
Uzak dursun, biraz uzak
***
Ben seversem tam severim
Ruhumu yere göğe sığdıramam
Şahit olsun yedi cihan
Boş yere kalbimi oyalayamam
***
Ben seversem tam severim
Ruhumu yere göğe sığdıramam
Şahit olsun yedi cihan
Boş yere kalbimi oyalayamam
***
Oyalayamam ben bu kalbimi
Aşk olsun, aşk en gerçeği
Zaten hayat dediğin ne ki?
Göz açıp kapama mesafesi
***
Oyalayamam ben bu kalbimi
Aşk olsun, aşk en gerçeği
Zaten hayat dediğin ne ki?
Göz açıp kapama mesafesi
***
Ben seversem tam severim
Ruhumu yere göğe sığdıramam
Şahit olsun yedi cihan
Boş yere kalbimi oyalayamam
***
Ben seversem tam severim
Ruhumu yere göğe sığdıramam
Şahit olsun yedi cihan
Boş yere kalbimi oyalayamam