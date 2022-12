Soner Arıca

Yenildim vazgeçtim beni sevmenden Kalp kırık yoruldum gitmelerinden Sevmedin belki beni çok yürekten Bil yeter ben üzüldüm sen giderken *** Ah ölür müydün beni biraz daha sevsen Mevsimsiz solmadım mı sararmadım mı ben Tutmadın ellerimden ben düşerken Kaçmadın mı, gitmedin mi sen *** Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken Sarmadım mı seni kimseler sarmazken İstedin vermedim mi her şeyimi En derinden sevmedim mi ben *** Gitsen de silsen de beni kalbinden Yer etsen kendine yeni aşklardan Tek gerçek dönmem ki verdiğim sözden Tek aşksın hep duracak baş ucumda *** Ah ölür müydün beni biraz daha sevsen Mevsimsiz solmadım mı sararmadım mı ben Tutmadın ellerimden ben düşerken Kaçmadın mı, gitmedin mi sen *** Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken Sarmadım mı seni kimseler sarmazken İstedin vermedim mi her şeyimi En derinden sevmedim mi ben *** Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken Sarmadım mı seni kimseler sarmazken İstedin vermedim mi her şeyimi En derinden sevmedim mi ben