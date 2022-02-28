Seni Seviyorum Şarkı Sözleri
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Soner Arıca
Seni Seviyorum
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Seni güneşten daha fazla ısıtabilirim
Olur olmaz dertlerinden sıyırabilirim
Denizlerden dağlardan uçurabilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
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Seni güneşten daha fazla ısıtabilirim
Olur olmaz dertlerinden sıyırabilirim
Denizlerden dağlardan uçurabilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim
iyi ve kötü günde yanında durabilirim
Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Yolun neyse hesapsızca yürüyebilirim
Senin için bitmez nöbetler tutabilirim
Korktuğun her ne varsa ondan koruyabilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim
iyi ve kötü günde yanında durabilirim
Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim
iyi ve kötü günde yanında durabilirim
Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum