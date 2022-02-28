Soner Arıca

Seni güneşten daha fazla ısıtabilirim Olur olmaz dertlerinden sıyırabilirim Denizlerden dağlardan uçurabilirim Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum *** Seni güneşten daha fazla ısıtabilirim Olur olmaz dertlerinden sıyırabilirim Denizlerden dağlardan uçurabilirim Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum *** Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim iyi ve kötü günde yanında durabilirim Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum *** Yolun neyse hesapsızca yürüyebilirim Senin için bitmez nöbetler tutabilirim Korktuğun her ne varsa ondan koruyabilirim Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum *** Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim iyi ve kötü günde yanında durabilirim Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum *** Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim iyi ve kötü günde yanında durabilirim Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum