Soner Arıca

Gidemem, sana kolay gelir "Git" demek, gidemem Yapamam, unutamam seni yeni bir aşkla "Yalan olabilir" derse dilim, inanma Benim yerim senin yanın, beni asla bırakma *** Seviyorum, deli gibi seviyorum Gözlerinden yol aldım, yürüyorum Yokluğuna alışmayı düşünemem Ölüm olur ayrılığın, biliyorum *** Seviyorum, deli gibi seviyorum Gözlerinden yol aldım, yürüyorum Yokluğuna alışmayı düşünemem Ölüm olur ayrılığın, biliyorum *** Gidemem, sana kolay gelir "Git" demek, gidemem Yapamam, unutamam seni yeni bir aşkla "Yalan olabilir" derse dilim, inanma Benim yerim senin yanın, beni asla bırakma *** Seviyorum, deli gibi seviyorum Gözlerinden yol aldım, yürüyorum Yokluğuna alışmayı düşünemem Ölüm olur ayrılığın, biliyorum *** Seviyorum, deli gibi seviyorum Gözlerinden yol aldım, yürüyorum Yokluğuna alışmayı düşünemem Ölüm olur ayrılığın, biliyorum *** Seviyorum, deli gibi seviyorum Gözlerinden yol aldım, yürüyorum Yokluğuna alışmayı düşünemem Ölüm olur ayrılığın, biliyorum