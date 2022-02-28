Seviyorum/ Akustik Şarkı Sözleri
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Soner Arıca
Seviyorum/ Akustik
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Gidemem, sana kolay gelir "Git" demek, gidemem
Yapamam, unutamam seni yeni bir aşkla
"Yalan olabilir" derse dilim, inanma
Benim yerim senin yanın, beni asla bırakma
***
Seviyorum, deli gibi seviyorum
Gözlerinden yol aldım, yürüyorum
Yokluğuna alışmayı düşünemem
Ölüm olur ayrılığın, biliyorum
***
Seviyorum, deli gibi seviyorum
Gözlerinden yol aldım, yürüyorum
Yokluğuna alışmayı düşünemem
Ölüm olur ayrılığın, biliyorum
***
Gidemem, sana kolay gelir "Git" demek, gidemem
Yapamam, unutamam seni yeni bir aşkla
"Yalan olabilir" derse dilim, inanma
Benim yerim senin yanın, beni asla bırakma
***
Seviyorum, deli gibi seviyorum
Gözlerinden yol aldım, yürüyorum
Yokluğuna alışmayı düşünemem
Ölüm olur ayrılığın, biliyorum
***
Seviyorum, deli gibi seviyorum
Gözlerinden yol aldım, yürüyorum
Yokluğuna alışmayı düşünemem
Ölüm olur ayrılığın, biliyorum
***
Seviyorum, deli gibi seviyorum
Gözlerinden yol aldım, yürüyorum
Yokluğuna alışmayı düşünemem
Ölüm olur ayrılığın, biliyorum