Soner Arıca

İlk değilsen bile Son aşkım olup kal Senden öncesini Yaşamadım sayarım *** Böyle bir aşka ömür vermeye değer Dillenir de nazara gelir diye korkarım Böyle bir aşka ömür vermeye değer Dillenir de nazara gelir diye korkarım *** Deniz gözlüm benim Senin için hazırım Eğer ölüm gerekse Ölmeye giderim *** Yemin olsun seninim, çocuklar gibi şenim Deniz gözlerinde hayat bulur gözlerim Yüreğim acır inan, senden uzak kalmasın O deniz gözler benim başkası hiç bakmasın *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Canım seni özler, seni diler, ister Beni bırakma ele ateşlerim söner *** Deniz gözlüm benim Senin için hazırım Eğer ölüm gerekse Ölmeye giderim *** Yemin olsun seninim, çocuklar gibi şenim Deniz gözlerinde hayat bulur gözlerim Yüreğim acır inan, senden uzak kalmasın O deniz gözler benim başkası hiç bakmasın *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Canım seni özler, seni diler, ister Beni bırakma ele ateşlerim söner *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Canım seni özler, seni diler, ister Beni bırakma ele ateşlerim söner