Başka İklimin Çiçekleri Şarkı Sözleri
Soner Arıca Başka İklimin Çiçekleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Soner Arıca Başka İklimin Çiçekleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Başka İklimin Çiçekleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Soner Arıca
Başka İklimin Çiçekleri
-
Kalsaydın hep yanımda
Gelmezdi o sonbahar
Dökülmezdi umutlar
Yaprak gibi yaprak gibi
***
Ne suçum hatam vardı
Seni sevmekten başka
Bir düş daha yarım kaldı
Senin ardından senin ardından
***
Güçse kalman hemen git artmasın sızım
Bu hüsran bana ait böyleymiş yazım
***
Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı
Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin
Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı
Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin
***
Kalsaydın hep yanımda
Gelmezdi o sonbahar
Dökülmezdi umutlar
Yaprak gibi yaprak gibi
***
Ne suçum hatam vardı
Seni sevmekten başka
Bir düş daha yarım kaldı
Senin ardından senin ardından
***
Güçse kalman hemen git artmasın sızım
Bu hüsran bana ait böyleymiş yazım
***
Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı
Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin
Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı
Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin
Dileğim değildi böyle, düşlerim kar beyazdı
Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin
***
Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı
Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin
Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı
Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin
Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı
Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin
-
Olmaz artık, tükendi sevda bende
Yandı bütün gemiler, yerinde küller
Geç kaldın dönmeye vaktinden önce
Biz dediğin bugün için çok uzak bir yer
***
Bana doğru yollar kapandı bil
Varsa yaran sar yolu varken
Bizi defterinden, hiç durma, sil
Bu dava benimdi, benim zaten
***
Ayrılığın bu kaçıncı günü
Bilmiyorum ben, saymıyorum
Beni yakacak, vuracaksa bile
Bekleme sakın ha, gelmiyorum
***
Ayrılığın bu kaçıncı günü
Bilmiyorum ben, saymıyorum
Beni yakacak, vuracaksa bile
Bekleme sakın ha, gelmiyorum
***
Olmaz artık yeniden, bitti, anla
Soldu eski resimler, geçti o günler
Çıkış yok, dönüş yok bundan sonra
Belki de kader bize başka yerde güler
***
Bana doğru yollar kapandı bil
Varsa yaran sar yolu varken
Bizi defterinden, hiç durma, sil
Bu dava benimdi, benim zaten
***
Ayrılığın bu kaçıncı günü
Bilmiyorum ben, saymıyorum
Beni yakacak, vuracaksa bile
Bekleme sakın ha, gelmiyorum
***
Ayrılığın bu kaçıncı günü
Bilmiyorum ben, saymıyorum
Beni yakacak, vuracaksa bile
Bekleme sakın ha, gelmiyorum
***
Ayrılığın bu kaçıncı günü
Bilmiyorum ben, saymıyorum
Beni yakacak, vuracaksa bile
(Bekleme sakın ha, gelmiyorum)
***
Ayrılığın bu kaçıncı günü
Bilmiyorum ben, saymıyorum
Sen dansını ededur bakalım
Ben locadan seni izliyorum
-
Yalan, her şey yalan
Senle bitti gönlümün güzel baharları
Gücüm yetmedi gel gör sana
Yine aşk sorar belki bir gün bunun hesabını
***
Kaderimsin sanarak, alevinle yanarak
Yürüdüm yolunda öyle, kendimden geçtim
Tanıdın mı beni, bildin mi gerçeğimi?
Oyun mu sandın uğruna dökülen yaşları?
***
Senin için ne rüzgârlar, kasırgalar
Geldi geçti darmadağın yüreğimden
Tek isteğim senden anlasaydın beni
Az biraz sevseydin bile razıydım ben
***
Senin için ne rüzgârlar, kasırgalar
Geldi geçti darmadağın yüreğimden
Tek isteğim senden anlasaydın beni
Az biraz sevseydin bile razıydım ben
***
Hazan senden kalan
Sus pus oldu gönlümün haykırışları
Deva diyorlar derde zaman
Ama kalp unutur mu bilmem bütün olanları
***
Kaderimsin sanarak, alevinle yanarak
Yürüdüm yolunda öyle, kendimden geçtim
Tanıdın mı beni, bildin mi gerçeğimi?
Oyun mu sandın uğruna dökülen yaşları?
***
Senin için ne rüzgârlar, kasırgalar
Geldi geçti darmadağın yüreğimden
Tek isteğim senden anlasaydın beni
Az biraz sevseydin bile razıydım ben
***
Senin için ne rüzgârlar, kasırgalar
Geldi geçti darmadağın yüreğimden
Tek isteğim senden anlasaydın beni
Az biraz sevseydin bile razıydım ben
***
Senin için ne rüzgârlar, kasırgalar
Geldi geçti darmadağın yüreğimden
Tek isteğim senden anlasaydın beni
Az biraz sevseydin bile razıydım ben
-
Bu sahilde o aşkı
Yaşamıştık seninle
Deli gibi özledim
Sevgilim seni bu yaz
***
Kalbimdeki anılar
Dönüşüyor ateşe
İçimdeki fırtına
Nasıl hasret güneşe
***
Unutmuş olamazsın
Sen de sevmiştin biraz
Hiçbir şeyin tadı yok
Sevgilim sensiz bu yaz
***
Dalgalar silip almış
Kumsaldan adımızı
Başka renge boyanmış
Gördüm sandalımızı
***
Dalgalar silip almış
Kumsaldan adımızı
Başka renge boyanmış
Gördüm sandalımızı
***
Bu sahilde o aşkı
Yaşamıştık seninle
Deli gibi özledim
Sevgilim seni bu yaz
***
Kalbimdeki anılar
Dönüşüyor ateşe
İçimdeki fırtına
Nasıl hasret güneşe
***
Unutmuş olamazsın
Sen de sevmiştin biraz
Hiçbir şeyin tadı yok
Sevgilim sensiz bu yaz
***
Dalgalar silip almış
Kumsaldan adımızı
Başka renge boyanmış
Gördüm sandalımızı
***
Dalgalar silip almış
Kumsaldan adımızı
Başka renge boyanmış
Gördüm sandalımızı
***
Gördüm sandalımızı
Dalgalar silip almış
Kumsaldan adımızı
Başka renge boyanmış
Gördüm sandalımızı
-
-
-
-
-
-
-
-
-