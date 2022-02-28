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7/24 Dinle Başka İklimin Çiçekleri

Başka İklimin Çiçekleri Şarkı Sözleri

Soner Arıca Başka İklimin Çiçekleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Soner Arıca Başka İklimin Çiçekleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Başka İklimin Çiçekleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Soner Arıca

Soner Arıca

Başka İklimin Çiçekleri

  • Sonbahar

  • Dava

  • Razıydım

  • Sensiz Bu Yaz

  • Oyalayamam Remix

  • Oyalayamam Orient

  • Başka Iklimin Çiçekleri (Akustik)

  • Başka Iklimin Çiçekleri

  • Dokunmayın

  • Dönemem

  • Gönderiyorum

  • Sensiz Bu Yaz (Akustik)

  • Zor Ft İzel

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