Soner Arıca

Sonbahar Kalsaydın hep yanımda Gelmezdi o sonbahar Dökülmezdi umutlar Yaprak gibi yaprak gibi *** Ne suçum hatam vardı Seni sevmekten başka Bir düş daha yarım kaldı Senin ardından senin ardından *** Güçse kalman hemen git artmasın sızım Bu hüsran bana ait böyleymiş yazım *** Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin *** Kalsaydın hep yanımda Gelmezdi o sonbahar Dökülmezdi umutlar Yaprak gibi yaprak gibi *** Ne suçum hatam vardı Seni sevmekten başka Bir düş daha yarım kaldı Senin ardından senin ardından *** Güçse kalman hemen git artmasın sızım Bu hüsran bana ait böyleymiş yazım *** Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin Dileğim değildi böyle, düşlerim kar beyazdı Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin *** Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin Dileğim değildi böyle, düşlerim karbeyazdı Kara çaldı yüreğime ayrılık fikrin

Dava Olmaz artık, tükendi sevda bende Yandı bütün gemiler, yerinde küller Geç kaldın dönmeye vaktinden önce Biz dediğin bugün için çok uzak bir yer *** Bana doğru yollar kapandı bil Varsa yaran sar yolu varken Bizi defterinden, hiç durma, sil Bu dava benimdi, benim zaten *** Ayrılığın bu kaçıncı günü Bilmiyorum ben, saymıyorum Beni yakacak, vuracaksa bile Bekleme sakın ha, gelmiyorum *** Ayrılığın bu kaçıncı günü Bilmiyorum ben, saymıyorum Beni yakacak, vuracaksa bile Bekleme sakın ha, gelmiyorum *** Olmaz artık yeniden, bitti, anla Soldu eski resimler, geçti o günler Çıkış yok, dönüş yok bundan sonra Belki de kader bize başka yerde güler *** Bana doğru yollar kapandı bil Varsa yaran sar yolu varken Bizi defterinden, hiç durma, sil Bu dava benimdi, benim zaten *** Ayrılığın bu kaçıncı günü Bilmiyorum ben, saymıyorum Beni yakacak, vuracaksa bile Bekleme sakın ha, gelmiyorum *** Ayrılığın bu kaçıncı günü Bilmiyorum ben, saymıyorum Beni yakacak, vuracaksa bile Bekleme sakın ha, gelmiyorum *** Ayrılığın bu kaçıncı günü Bilmiyorum ben, saymıyorum Beni yakacak, vuracaksa bile (Bekleme sakın ha, gelmiyorum) *** Ayrılığın bu kaçıncı günü Bilmiyorum ben, saymıyorum Sen dansını ededur bakalım Ben locadan seni izliyorum

Razıydım Yalan, her şey yalan Senle bitti gönlümün güzel baharları Gücüm yetmedi gel gör sana Yine aşk sorar belki bir gün bunun hesabını *** Kaderimsin sanarak, alevinle yanarak Yürüdüm yolunda öyle, kendimden geçtim Tanıdın mı beni, bildin mi gerçeğimi? Oyun mu sandın uğruna dökülen yaşları? *** Senin için ne rüzgârlar, kasırgalar Geldi geçti darmadağın yüreğimden Tek isteğim senden anlasaydın beni Az biraz sevseydin bile razıydım ben *** Senin için ne rüzgârlar, kasırgalar Geldi geçti darmadağın yüreğimden Tek isteğim senden anlasaydın beni Az biraz sevseydin bile razıydım ben *** Hazan senden kalan Sus pus oldu gönlümün haykırışları Deva diyorlar derde zaman Ama kalp unutur mu bilmem bütün olanları *** Kaderimsin sanarak, alevinle yanarak Yürüdüm yolunda öyle, kendimden geçtim Tanıdın mı beni, bildin mi gerçeğimi? Oyun mu sandın uğruna dökülen yaşları? *** Senin için ne rüzgârlar, kasırgalar Geldi geçti darmadağın yüreğimden Tek isteğim senden anlasaydın beni Az biraz sevseydin bile razıydım ben *** Senin için ne rüzgârlar, kasırgalar Geldi geçti darmadağın yüreğimden Tek isteğim senden anlasaydın beni Az biraz sevseydin bile razıydım ben *** Senin için ne rüzgârlar, kasırgalar Geldi geçti darmadağın yüreğimden Tek isteğim senden anlasaydın beni Az biraz sevseydin bile razıydım ben