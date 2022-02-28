Soner Arıca

Ömrümün son durağında Seni buldum yanımda Aşkımın sonbaharında Son yapraksın dalımda *** Bin keder yüklüyüm Gülmedi yüzüm Bir gece kalsın yanında Dinlensin gönlüm *** Bin keder yüklüyüm Gülmedi yüzüm Bir gece kalsın yanında Dinlensin gönlüm *** Böyle dertliyim, hasret çekerim Yoktur huzurum, ağlar gezerim *** Ben Tanrı misafiriyim Yersiz bir garibim Ben Tanrı misafiriyim Yersiz bir garibim *** Bana bir yer ver kalbinde "Benimdir", diyeyim Garibim, yer ver Garibim, yer ver *** Kalbimin esrarı Çözülsün varsın Öyle sev ki bu akşam Felek kıskansın **** Kalbimin esrarı Çözülsün varsın Öyle sev ki bu akşam Felek kıskansın *** Böyle dertliyim, hasret çekerim Yoktur huzurum, ağlar gezerim *** Ben Tanrı misafiriyim Yersiz bir garibim Ben Tanrı misafiriyim Yersiz bir garibim *** Bana bir yer ver kalbinde "Benimdir", diyeyim Garibim, yer ver Garibim, yer ver

Kader içini acıtabilir bazen Sevdiğin bir şey gidebilir elinden O zaman çekerek acının soylusunu Yürümeli öne doğru hayat yolunu O zaman çekerek acının soylusunu Yürümeli öne doğru hayat yolunu *** Ne zaferler aldatsın seni ne de yenilgi Akar gider su gibi hepsi İsimleri, yüzleri başka başka olsa da Aynı sonla biter herkesin hikâyesi *** Yarın her şey değişebilir Bitebilir birden hüzünlerin Bırak saklı kalsın ümitlerin Yarın her şey değişebilir *** Yarın her şey değişebilir Bitebilir birden hüzünlerin Bırak saklı kalsın ümitlerin Yarın her şey değişebilir *** Ne zaferler aldatsın seni ne de yenilgi Akar gider su gibi hepsi İsimleri, yüzleri başka başka olsa da Aynı sonla biter herkesin hikâyesi *** Yarın her şey değişebilir Bitebilir birden hüzünlerin Bırak saklı kalsın ümitlerin Yarın her şey değişebilir *** Yarın her şey değişebilir Bitebilir birden hüzünlerin Bırak saklı kalsın ümitlerin Yarın her şey değişebilir Yarın her şey değişebilir *** Üzülmeyeceksin, düşünmeyeceksin Bir çiçeğin renginde ya da bir çocuğun gülüşünde Hayatının tümünü çözümleyeceksin Kendini onarmak için en yokluk anında Başka bir kalpten akan yaşı sileceksin