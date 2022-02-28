Soner Arıca

Ömrümün son durağında
Seni buldum yanımda
Aşkımın sonbaharında
Son yapraksın dalımda
***
Bin keder yüklüyüm
Gülmedi yüzüm
Bir gece kalsın yanında
Dinlensin gönlüm
***
Bin keder yüklüyüm
Gülmedi yüzüm
Bir gece kalsın yanında
Dinlensin gönlüm
***
Böyle dertliyim, hasret çekerim
Yoktur huzurum, ağlar gezerim
***
Ben Tanrı misafiriyim
Yersiz bir garibim
Ben Tanrı misafiriyim
Yersiz bir garibim
***
Bana bir yer ver kalbinde
"Benimdir", diyeyim
Garibim, yer ver
Garibim, yer ver
***
Kalbimin esrarı
Çözülsün varsın
Öyle sev ki bu akşam
Felek kıskansın
****
Kalbimin esrarı
Çözülsün varsın
Öyle sev ki bu akşam
Felek kıskansın
***
Böyle dertliyim, hasret çekerim
Yoktur huzurum, ağlar gezerim
***
Ben Tanrı misafiriyim
Yersiz bir garibim
Ben Tanrı misafiriyim
Yersiz bir garibim
***
Bana bir yer ver kalbinde
"Benimdir", diyeyim
Garibim, yer ver
Garibim, yer ver
Karadutum, çatalkaram, çingenem, vay
Nar tanem, nur tanem, bir tanem, vay
Karadutum, çatalkaram, çingenem, vay
Nar tanem, nur tanem, bir tanem, vay
***
Ağaç isem dalımsın, salkım saçak
Petek isem balımsın, ağulum
Günahımsın, vebalimsin, günahımsın
Günahımsın, vebalimsin, günahımsın
***
Dili mercan, dişi mercan
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
Yoluna can koyduğum, canım koyduğum
Gökte ararken yerde bulduğum
Karadutum, çatalkaram, çingenem
***
Karam
Kaşı karam
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam
***
Karam
Sıla kokar
Sıla kokar, arzu tüter ılgıt ılgıt
***
Karam
Buram buram
Karam
Kaşı karam
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam
***
Karam
Sıla kokar
Sıla kokar, arzu tüter ılgıt ılgıt
***
Karam
Buram buram
***
Daha nem olacaktın bir tanem, vay
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
Daha nem olacaktın bir tanem, vay
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
***
Ağaç isem dalımsın, salkım saçak
Petek isem balımsın, ağulum
Günahımsın, vebalimsin, günahımsın
Günahımsın, vebalimsin, günahımsın
***
Dili mercan, dişi mercan
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
Yoluna can koyduğum, canım koyduğum
Gökte ararken yerde bulduğum
Karadutum, çatalkaram, çingenem
***
Karam
Kaşı karam
***
Karam
Sıla kokar
***
Karam
Buram buram
***
Karam
Kaşı karam
Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam
***
Karam
Sıla kokar
Sıla kokar, arzu tüter ılgıt ılgıt
***
Karam
Buram buram
***
Karam
Buram buram