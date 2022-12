Soner Arıca

Ne güzel başlamıştık biz seninle Paylaşmıştık her şeyi Hani sen hep benimdin ben de senin Geride kaldı artık her şey *** Gün olur anlarsın çok acı çektim Ardına yaralı bir kalp bıraktın Önce çocuksu gülmen apansız gitti benden Sonra da inandığım her şey *** Acılarla yüreğimi kanattın Söz vermiştin ama sen beni aldattın Tanrı hesap sorsun benim için sana Beni yaktın, yıktın, gittin vefasız