Soner Arıca

Ne güzel başlamıştık biz seninle Paylaşmıştık her şeyi Hani sen hep benimdin ben de senin Geride kaldı artık her şey *** Gün olur anlarsın çok acı çektim Ardına yaralı bir kalp bıraktın Önce çocuksu gülmen apansız gitti benden Sonra da inandığım her şey *** Acılarla yüreğimi kanattın Söz vermiştin ama sen beni aldattın Tanrı hesap sorsun benim için sana Beni yaktın, yıktın, gittin vefasız

İlk değilsen bile Son aşkım olup kal Senden öncesini Yaşamadım sayarım *** Böyle bir aşka ömür vermeye değer Dillenir de nazara gelir diye korkarım Böyle bir aşka ömür vermeye değer Dillenir de nazara gelir diye korkarım *** Deniz gözlüm benim Senin için hazırım Eğer ölüm gerekse Ölmeye giderim *** Yemin olsun seninim, çocuklar gibi şenim Deniz gözlerinde hayat bulur gözlerim Yüreğim acır inan, senden uzak kalmasın O deniz gözler benim başkası hiç bakmasın *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Canım seni özler, seni diler, ister Beni bırakma ele ateşlerim söner *** Deniz gözlüm benim Senin için hazırım Eğer ölüm gerekse Ölmeye giderim *** Yemin olsun seninim, çocuklar gibi şenim Deniz gözlerinde hayat bulur gözlerim Yüreğim acır inan, senden uzak kalmasın O deniz gözler benim başkası hiç bakmasın *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Canım seni özler, seni diler, ister Beni bırakma ele ateşlerim söner *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Son arzum nedir diye Gelip te bir sorsalar Haykırış olur sesim Sen yine sen der *** Canım seni özler, seni diler, ister Beni bırakma ele ateşlerim söner