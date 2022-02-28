Şarkılar Var Şarkı Sözleri
Soner Arıca Şarkılar Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Soner Arıca Şarkılar Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şarkılar Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Sonu yok ben de biliyorum
Düştüm ayrılık tuzağına
Bu soğuk şehirde üşüyorum
Kaldım el gibi uzağında
***
Tanıdık bir yüze kapım açık gelen yok
El ayak çekilmiş sokağımdan
Aslında şehir sıcak, etraf kalabalık
Bir benim yüreğim darmadağın
***
Gittin gideli bir viran sanki yüreğim
Her şeyi eksik yaşıyorum
Gittiğin yerde iyi ol bari
Ben seni hala seviyorum
***
Ben hala bildiğin gibiyim
Hayata direndim, kendimi koruyorum
Ve aynı sesler, ışıklar arasında
Yalnızım yalnız korkuyorum
-
-
-
-
-
-
-
-