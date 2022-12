Soner Arıca

Kader içini acıtabilir bazen Sevdiğin bir şey gidebilir elinden O zaman çekerek acının soylusunu Yürümeli öne doğru hayat yolunu O zaman çekerek acının soylusunu Yürümeli öne doğru hayat yolunu *** Ne zaferler aldatsın seni ne de yenilgi Akar gider su gibi hepsi İsimleri, yüzleri başka başka olsa da Aynı sonla biter herkesin hikâyesi *** Yarın her şey değişebilir Bitebilir birden hüzünlerin Bırak saklı kalsın ümitlerin Yarın her şey değişebilir *** Yarın her şey değişebilir Bitebilir birden hüzünlerin Bırak saklı kalsın ümitlerin Yarın her şey değişebilir *** Ne zaferler aldatsın seni ne de yenilgi Akar gider su gibi hepsi İsimleri, yüzleri başka başka olsa da Aynı sonla biter herkesin hikâyesi *** Yarın her şey değişebilir Bitebilir birden hüzünlerin Bırak saklı kalsın ümitlerin Yarın her şey değişebilir *** Yarın her şey değişebilir Bitebilir birden hüzünlerin Bırak saklı kalsın ümitlerin Yarın her şey değişebilir Yarın her şey değişebilir *** Üzülmeyeceksin, düşünmeyeceksin Bir çiçeğin renginde ya da bir çocuğun gülüşünde Hayatının tümünü çözümleyeceksin Kendini onarmak için en yokluk anında Başka bir kalpten akan yaşı sileceksin