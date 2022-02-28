Yaşıyorum Şarkı Sözleri
Soner Arıca Yaşıyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Soner Arıca Yaşıyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaşıyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bardağımdaki çay gibi
Yudum yudum içtim seni
Sigaramda duman gibi
Ciğerime çektim seni
***
Bardağımdaki çay gibi
Yudum yudum içtim seni
Sigaramda duman gibi
Ciğerime çektim seni
***
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündüm de ben en sonunda, sonunda
Hayal edip öptüm seni
***
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündüm de ben en sonunda, sonunda
Yüreğime ektim seni
***
Öyle çok beklemişim
Öyle çok özlemişim ki
Öyle benimsemişim ki
Benliğime kattım seni
***
Öyle çok beklemişim
Öyle çok özlemişim ki
Öyle benimsemişim ki
Benliğime kattım seni
***
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündüm de ben en sonunda, sonunda
Hayal edip öptüm seni
***
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündüm de ben en sonunda, sonunda
Yüreğime ektim seni
***
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündüm de ben en sonunda, sonunda
Yüreğime ektim seni
-
Nasıl oldu bilmiyorum
Neden diye düşünmeden
Aşka düştü dertsiz başım
Dert arar gibi kendine
***
Gel de kader de istersen
Sana aşık olmak varmış
Büyüledin, sardın beni
Niye yaptın bunu, niye?
***
Hani böyle bir aşk yoktu?
Hani sen de çok şanslıydın?
Hani bendim tek gerçeğin?
Ölse her şey ben ölmezdim
***
Ölüyorum günden güne
Gülüm soldu, gönlüm soldu
İçimdeki çocuk soldu
Niye yoksun, söyle, niye?
***
Perişanım, paramparça
Darıldım, kırgınım sana
Kahroldum sen gidince
Kendimi vurdum yollara
***
Hani nerde yeminlerin?
Bitecekti bu gitmeler
Sebebi sensin halimin
Derbeder oldum, derbeder
***
Perişanım, paramparça
Darıldım, kırgınım sana
Kahroldum sen gidince
Kendimi vurdum yollara
***
Hani nerde yeminlerin?
Bitecekti bu gitmeler
Sebebi sensin halimin
Derbeder oldum, derbeder
**
Hani böyle bir aşk yoktu?
Hani sende çok şanslıydın?
Hani bendim tek gerçeğin?
Ölse her şey ben ölmezdim
***
Ölüyorum günden güne
Gülüm soldu, gönlüm soldu
İçimdeki çocuk soldu
Niye yoksun, söyle niye?
***
Perişanım, paramparça
Darıldım, kırgınım sana
Kahroldum sen gidince
Kendimi vurdum yollara
***
Hani nerde yeminlerin?
Bitecekti bu gitmeler
Sebebi sensin halimin
Derbeder oldum, derbeder
***
Perişanım, paramparça
Darıldım, kırgınım sana
Kahroldum sen gidince
Kendimi vurdum yollara
***
Hani nerde yeminlerin?
Bitecekti bu gitmeler
Sebebi sensin halimin
Derbeder oldum, derbeder
***
Perişanım, paramparça
Darıldım, kırgınım sana
Kahroldum sen gidince
Kendimi vurdum yollara
***
Hani nerde yeminlerin?
Bitecekti bu gitmeler
Sebebi sensin halimin
Derbeder oldum, derbeder
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