Soner Arıca

Bardağımdaki çay gibi Yudum yudum içtim seni Sigaramda duman gibi Ciğerime çektim seni *** Bardağımdaki çay gibi Yudum yudum içtim seni Sigaramda duman gibi Ciğerime çektim seni *** Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Hayal edip öptüm seni *** Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Yüreğime ektim seni *** Öyle çok beklemişim Öyle çok özlemişim ki Öyle benimsemişim ki Benliğime kattım seni *** Öyle çok beklemişim Öyle çok özlemişim ki Öyle benimsemişim ki Benliğime kattım seni *** Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Hayal edip öptüm seni *** Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Yüreğime ektim seni *** Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda Düşündüm de ben en sonunda, sonunda Yüreğime ektim seni