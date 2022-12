Soner Arıca

Biraz yol alır yaramı sarar Yelkenlerimi yeni aşklara açarım Sanmıştım, yanılmışım Zaman, her zaman ilaç değilmiş aşk acısına Hangi an aklıma gelsen Ki neredeyse hiç çıkmıyorsun düşüncemden Aydınlıkmış dünya ne fark eder Kendimi karanlıklarda buluyorum Aldığım her nefeste seni duyuyor seni soluyorum Aynaya bakmak istemiyorum Çünkü suretimde seni görüyorum Olmadı işte unutamadım unutamıyorum Bilmem kaçıncı gün bugün İlk günkünden beter mutsuzum Seni sayıklıyorum *** Öyle zor ki, öyle zor ki unutmak Bir yol bulup bu acıdan kurtulmak Öyle zor ki, seni sensiz yaşamak *** Şehir değiştirsem diyorum İşimi, arkadaşlarımı Yeni bir dünya yaratsam Aynı kalacak acım biliyorum Hiç değilse ruhumu bu kadar tanıyorum Lakin çok sormuştum kendime Seninle aşka düşünce bu sen misin diye Geçer geçer diyenlere kızıyorum Ya onlar gerçek aşkı tatmadılar Ya da kendilerince beni kandırıyorlar İyide ben ikna olmuyorum olamıyorum Ki bunu birkaç kez denedim Olmadı işte unutmadım unutamadım Bilmem kaçıncı gün bugün İlk günkünden beter mutsuzum Seni sayıklıyorum *** Öyle zor ki dertli kalbi susutrumak Akıl bilir o dinlemez durulmaz Öyle zor ki bu hüzünden sıyrılak *** Varsayalım bir gün izin kalmaz O güne dek Bil ki bir yanın fikrime zincirli İçimde bir yerlerde tutsak Tabi ki benden daha özgür, daha çıplak Yenilgiyse bu yenildim Zaten zaferlerin değil Koşulsuz aşkın peşindeydim Ve öğrendim ki köprünün altından Geçen sular her şeyi silip süpürüyormuş Neler oldu gittiğin günden beri Sadece seni değil Kendimi bile unutturacak Gel gör ki olmadı işte Bazen kendimi unuttum ama Seni unutmadım, unutamıyorum Bilmem kaçıncı gün bugün İlk günkünden beter mutsuzum Seni sayıklıyorum *** Öyle zor ki, öyle zor ki unutmak Bir yol bulup bu acıdan kurtulmak Öyle zor ki, seni sensiz yaşamak