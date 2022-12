Soner Sarıkabadayı

Sorma bu ara şu halimi Bu acıların hepsi mi daimi Yazık oldu her iki tarafa da Şimdi sence daha iyi mi? *** Sorma bu ara şu halimi Bu acıların hepsi mi daimi Yazık oldu her iki tarafa da Şimdi sence daha iyi mi? *** Bir gün oldu iki gün oldu Ay oldu yıl oldu ümitlere. Unutmuyor gönlüm seni seviyor her gün her gece Yoruldu, duruldu, kırıldı, vuruldu bir kaç kere Yazılıdır hepsi hikâyede. *** Yok mu bir haber alan, yok mu gören Bu mudur âdetin, bu mudur tören Yaz ya da söyle bulamadım böyle Neresi açık adresin, neresi yören *** Yok mu bir haber alan, yok mu gören Bu mudur âdetin, bu mudur tören Yaz ya da söyle bulamadım böyle Neresi açık adresin, neresi yören