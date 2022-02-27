Açık Adres Şarkı Sözleri
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Soner Sarıkabadayı
Açık Adres
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Sorma bu ara şu halimi
Bu acıların hepsi mi daimi
Yazık oldu her iki tarafa da
Şimdi sence daha iyi mi?
***
Sorma bu ara şu halimi
Bu acıların hepsi mi daimi
Yazık oldu her iki tarafa da
Şimdi sence daha iyi mi?
***
Bir gün oldu iki gün oldu
Ay oldu yıl oldu ümitlere.
Unutmuyor gönlüm seni seviyor her gün her gece
Yoruldu, duruldu, kırıldı, vuruldu bir kaç kere
Yazılıdır hepsi hikâyede.
***
Yok mu bir haber alan, yok mu gören
Bu mudur âdetin, bu mudur tören
Yaz ya da söyle bulamadım böyle
Neresi açık adresin, neresi yören
***
Yok mu bir haber alan, yok mu gören
Bu mudur âdetin, bu mudur tören
Yaz ya da söyle bulamadım böyle
Neresi açık adresin, neresi yören