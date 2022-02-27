Soner Sarıkabadayı

Sabahlara alıştım da Geceler hala zor geliyor İnsan içine de karıştım da Bi sen gibisi zor geliyor *** Unutmaya çalıştım da Tahminimden uzun sürüyor Hatalarımla da barıştım da Bir son gün her şeye son veriyor *** Kırdıysam, yorduysam Yanlışların en dibine dibine sor Vurduysam *** Kırdıysam, yorduysam Doğru yolları sürüne sürüne zor Bulduysam *** Sabahlara alıştım da Geceler hala zor geliyor İnsan içine de karıştım da Bi sen gibisi zor geliyor *** Unutmaya çalıştım da Tahminimden uzun sürüyor Hatalarımla da barıştım da Bir son gün her şeye son veriyor *** Kırdıysam, yorduysam Yanlışların en dibine dibine sor Vurduysam *** Kırdıysam, yorduysam Doğru yolları sürüne sürüne zor Bulduysam