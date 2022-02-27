Bi Sen Gibisi Şarkı Sözleri
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Soner Sarıkabadayı
Bi Sen Gibisi
-
Sabahlara alıştım da
Geceler hala zor geliyor
İnsan içine de karıştım da
Bi sen gibisi zor geliyor
***
Unutmaya çalıştım da
Tahminimden uzun sürüyor
Hatalarımla da barıştım da
Bir son gün her şeye son veriyor
***
Kırdıysam, yorduysam
Yanlışların en dibine dibine sor
Vurduysam
***
Kırdıysam, yorduysam
Doğru yolları sürüne sürüne zor
Bulduysam
***
Sabahlara alıştım da
Geceler hala zor geliyor
İnsan içine de karıştım da
Bi sen gibisi zor geliyor
***
Unutmaya çalıştım da
Tahminimden uzun sürüyor
Hatalarımla da barıştım da
Bir son gün her şeye son veriyor
***
Kırdıysam, yorduysam
Yanlışların en dibine dibine sor
Vurduysam
***
Kırdıysam, yorduysam
Doğru yolları sürüne sürüne zor
Bulduysam
-