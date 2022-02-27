Soner Sarıkabadayı

Gönlüm benle bile sizli bizli Güvenmiyor gizli gizli Ben boş verdim unuttum da Canımın her yeri parmak izli *** Neresi hüzün neresi sevinç Ve ne kadarı benim bu hislerin Çoğu zaman her şeyimiz ödünç *** Biri beni sevsin güzel sevilirim Bir de yetişirse önümüzdeki yaza Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin Gelsin gelecekse beni Boza Boza *** Büyük sevsin süper sevilirim Bir de yetişirse önümüzdeki yaza Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin Gelsin gelecekse beni Boza Boza