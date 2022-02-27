Soner Sarıkabadayı

Burada Biri Var Burada biri var Sirkesi küpüne zarar Hiç durmadan seni arıyor Bildiği kadar *** Belki yolları dar Hepsinin sonu sana çıkar Ve o bunu tesadüf sanıyor İşte o kadar *** Tamam geç oldu Ve yürek bunu anlamaz Ama seviyorsa Bunu da yalanlamaz *** Epeydir aşkta şansım pek tutmuyor Hasretin yatırdı ama uyutmuyor Kadere kim nasıl dirensin Nereye kimlere bilensin Seni bu ömrüme gönlüme yazmış Unutmuyor

Muhatap Ben sade bir ayrılığa bile razıydım Gittin habersiz Durum şu ki ikimiz de dargınız Bu ne lahana bu ne perhiz *** Sen beni üzüp çekip gidenlere Ne çok benziyorsun buradan Gönül bu ne yapsın Usandı duvarlardan kaleden surdan *** Gerçeği göreceksin eminim Biraz sağlıklı düşünebilirsen Bakarsan eğriye doğruya Belki yol alırsın O da alabilirsen O zaman aklında belirgin boşluklar Ve can alıcı sorular olursa Çekinme sor tabi hesabı Geride bir muhatap bulabilirsen.