Soner Sarıkabadayı

Buz Şarkı Sözleri
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düşemem bu hale yeniden
önüme bakamam günlerce aylarca
gücüm yok artık
oynayamam kimselere
dert mi adın acı mı tadın bilene
***
gözyaşım desen bitti bitti
peşinden koştum gitti gitti
tutmuyorum evet ağlıyorum
senden daha fazla
***
kim bakar ardına,
sen mi ben mi?
adın ne senin
gül mü diken mi?
yana yana ben yandım
benim adım korken
senin adın buz mu,
söyle erimez mi?
***
kim bakar ardına,
sen mi ben mi?
adın ne senin
gül mü diken mi?
yana yana ben yandım
benim adım korken
senin adın buz mu,
söyle erimez mi?