Soner Sarıkabadayı

düşemem bu hale yeniden önüme bakamam günlerce aylarca gücüm yok artık oynayamam kimselere dert mi adın acı mı tadın bilene *** gözyaşım desen bitti bitti peşinden koştum gitti gitti tutmuyorum evet ağlıyorum senden daha fazla *** kim bakar ardına, sen mi ben mi? adın ne senin gül mü diken mi? yana yana ben yandım benim adım korken senin adın buz mu, söyle erimez mi? *** kim bakar ardına, sen mi ben mi? adın ne senin gül mü diken mi? yana yana ben yandım benim adım korken senin adın buz mu, söyle erimez mi?