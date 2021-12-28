Soner Sarıkabadayı 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş’ta dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamlayan Sarıkabadayı, Üniversite hayatına İstanbul'da devam etmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat bölümünü okuyorken müziğe olan ilgisinden dolayı klasik gitar dersleri almaya başlamıştır. 2008 yılında sınavlara giren Sarıkabadayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar bölümünü kazanmış ve bu bölümden mezun olmuştur. Şarkıcı, bir dönem Sibel Can’ın orkestrasında gitar çalmıştır. Adını ilk olarak BBG yarışmasından çıkan Mersin’li Tarık için yazdığı “Gümbür Gümbür” adlı şarkısıyla duyurmuştur. Ardından Sibel Can, Demet Akalın, Murat Boz ve Alişan gibi isimlere şarkı bestelemiştir. Murat Dalkılıç’a verdiği “Kasaba” ve Sertab Erener’e verdiği “Bu Böyle”, “Açık Adres”, “Koparılan Çiçekler” şarkıları büyük beğeni toplayarak dillere dolanmıştır. 2009 “Açık Adres” şarkısı ile Kral TV’de En İyi Beste Ödülünün de sahibi olmuştur. Kabadayı, ilk albümü “Kara”’yı 2001 yılında piyasaya sürmüştür. Daha sonra 2009 yılında yayınladığı “Buz” albümüyle hızlı bir yükseliş yakalamıştır. 2010 yılında “Pas” ve “Sadem” isimli iki albüm yayınlayan Sarıkabadayı, başarısını katlayarak arttırmayı başarmıştır. Soner Sarıkabadayı, 17 Nisan 2015 tarihinde “Unuttun Mu Beni” adlı single çalışmasını müzikseverlerle buluşturmuştur. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek şarkısının dijital platformlara ve radyolara servis edilmesinden önce son dönemin popüler uygulaması olan 'Periscope' üzerinden evinden canlı yayınla sevenleri ile paylaşan Soner Kabadayı, bir ilki gerçekleştirmiştir. Daha sonra şarkıcı, 15 Ocak 2016 tarihinde sözü ve müziği kendisine ait olan “Taş” adını verdiği albümünü yayınlamıştır.